Emergencia en una mina de Boyacá: Minero pierde la vida al interior del socavón tras derrumbe

Un trabajador minero identificado como Daniel González Silva, murió en el interior de una mina ubicada en la vereda Guantó, zona rural del municipio Gámeza, Boyacá, tras un derrumbe ocurrido la tarde de este lunes 19 de octubre, según lo confirmó la Agencia Nacional de Minería en su cuenta de X.

“Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador. De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal”, indicó la entidad.

En la emergencia, otro trabajador logró salir por sus propios medios y fue trasladado a un centro hospitalario de Sogamoso. Las labores de rescate se han extendido durante varias horas.

Debido a las difíciles condiciones de acceso al socavón, las labores de rescate fueron suspendidas durante la noche y se espera que se reanuden en las próximas horas.