Fiscalía inspeccionó la Dirección Nacional de Bomberos por denuncias de MinInterior

Presidente De la Espriella pide que se declare insubsistente al director nacional de Bomberos

Justicia

La Fiscalía General de la Nación realizó una inspección en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, en Bogotá, en medio de las actividades de policía judicial que se adelantan tras la denuncia del ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre presuntas irregularidades en materia contractual.

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Según se conoció, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la diligencia que se adelantó en cumplimiento de la orden que expidió un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción que asumió el caso.

La inspección se realizó con el objetivo de recopilar elementos materiales probatorios en el marco de la indagación. Esta se adelanta por las presuntas irregularidades que se detectaron en los contratos suscritos por la Dirección Nacional de Bomberos para atender la emergencia generada durante la temporada del mes de febrero de este año.

Cabe recordar que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, alertó sobre estos supuestos hechos de corrupción en la entidad.