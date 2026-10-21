Capturan en la frontera entre Colombia y Ecuador a cuatro integrantes de una red trasnacional

Ipiales

Dos diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en el casco urbano de Ipiales en Nariño permitieron ubicar y destruir una presunta red de alcance transnacional al parecer dedicada al tráfico de estupefacientes en Ipiales y con injerencia en otras zonas de la frontera y Ecuador.

El desarrollo de estas diligencias de allanamiento y registro que dejaron como resultado la captura en flagrancia de cuatro personas, señaladas preliminarmente como presuntos integrantes de una red de delincuencia organizada transnacional.

Durante los procedimientos fueron incautados 100 gramos de cocaína, 18 bolsas y 120 gramos de 2CB, cerca de 1000 mililitros de ketamina distribuidos en 100 frascos, además de bolsas dosificadoras y 7 grameras, elementos que serían utilizados para la preparación, dosificación y posible comercialización de sustancias ilícitas, también fueron hallados un arma de fuego tipo pistola, 2 placas balísticas y 4 teléfonos celulares, material que quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso investigativo.

Según las autoridades, se afectó de manera importante la presunta dinámica criminal con alcance transnacional y mantienen operaciones para identificar y debilitar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras economías ilícitas.

Los cuatro capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso de judicialización.