Cancillería de Brasil, molesta con Colombia por afirmaciones falsas sobre embajador designado

El pasado 24 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la persona que había designado para representar a Colombia como embajador en Brasil había renunciado al cargo - a pesar de ya haber recibido el beneplácito del gobierno brasilero - para dedicarse a gerenciar la reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto; sin embargo, fuentes de la diplomacia del Brasil le confirmaron a Caracol Radio que ese beneplácito nunca se otorgó.

La afirmación hecha por el mandatario generó sorpresa en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Exteriores de Brasil, pues allí no se había otorgado aún el ‘agrément’ al designado Juan Manuel Muñoz.

Muñoz, reconocido empresario vallecaucano y exgerente de la campaña presidencial de De la Espriella, había sido designado como embajador en Brasilia a los pocos días del inicio del Gobierno, pero en un aparente hecho acordado con Brasil, se reversó la nominación.

El presidente De la Espriella relató en su momento que “lo había designado yo como embajador en Brasil y ya había llegado el beneplácito, y (Juan Manuel) me dijo: mira Presidente, yo no me puedo ir con este problema, le dije hermano quédese porque usted va a ser el gerente”.

Después de la “renuncia” de Muñoz al cargo, no se ha anunciado un nuevo nombre para ocupar ese cargo diplomático.