Tragedia en Iscuandé: nueve personas murieron por el colapso de una mina

Una grave emergencia se registra en el municipio de Iscuande en la costa pacífica de Nariño, según el reporte preliminar, nueve personas fallecieron y hay un número indeterminado de heridos, como consecuencia del colapso de una mina de oro.

La emergencia se presentó en el Consejo Comunitario Cuencas del Río Iscuandé.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Alex González, aseguró que la cifra de fallecidos podría ser mayor.

Conjuntamente con la Armada y el Ejército, la Gobernación de Nariño coordina la atención en salud para los heridos.

Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado para que brinde atención en la zona.

En con comunicado la entidad pidió:

Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios, especialmente:

- Apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para el rescate y traslado de personas heridas.

- Activación de la red hospitalaria y evaluación del traslado del buque hospital Benkos Biojó ubicado en Guapi para brindar atención médica en la zona.

- Presencia de Medicina Legal para la identificación y manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas.

- Coordinación de los organismos de gestión del riesgo para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria.

Así mismo asegura la Defensoría que ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona, se insiste en la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario.

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