Senador Juan Espinal pidió evaluar los alumbrados de Navidad por riesgo de apagón en Colombia

El senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, Juan Espinal, pidió a los alcaldes y a las empresas de servicios públicos evaluar la instalación de alumbrados navideños en los municipios del país, ante las alertas por el aumento de la demanda de energía y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El congresista también invitó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad y agua, evitando las decoraciones luminosas en sus casas, edificios y apartamentos.

“Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, señaló Espinal.

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Además, advirtió que no habría nuevos proyectos de generación eléctrica listos para entrar en funcionamiento y que la demanda de energía estaría creciendo al doble de lo previsto.

Por esta razón, insistió en que las autoridades locales y la ciudadanía deben considerar el impacto del consumo de electricidad y adoptar medidas preventivas para evitar dificultades en el suministro energético.

Aunque reconoció que suspender los alumbrados navideños sería una decisión compleja por tratarse de una tradición, el senador reiteró la importancia de ahorrar recursos y evaluar alternativas para reducir el consumo eléctrico durante la temporada decembrina.