Bucaramanga anuncia prohibiciones y nuevas medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño

Las temperaturas en La Virginia siguen superando los 30 grados centígrados. / Caracol Radio

Bucaramanga busca reducir el impacto del fenómeno de El Niño. El alcalde Cristian Portilla expidió un decreto con disposiciones para disminuir los efectos que este fenómeno climático podría causar en la ciudad.

Entre las restricciones están la prohibición de realizar quemas, abandonar residuos inflamables y lavar vehículos en la vía pública. También se pide a los ciudadanos que hagan un uso responsable del agua y la energía.

El incumplimiento de estas medidas podrá generar sanciones del Código Nacional de Policía, según explicó la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

El fenómeno de El Niño no significa que deje de llover. Las autoridades recordaron que, pese a las condiciones secas que pueden presentarse, la ciudad sigue expuesta a otras emergencias.

Hace unas semanas, por ejemplo, un vendaval dejó más de 224 afectaciones y perjudicó a más de 400 personas en Bucaramanga, de acuerdo con el balance de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Instalarán tanques de agua en los tres corregimientos de Bucaramanga. La Alcaldía anunció que estos depósitos tendrán una capacidad de 5.000 litros, para que los bomberos dispongan de agua al momento de atender incendios forestales.

La medida responde a las dificultades que enfrentaron los organismos de socorro durante un fenómeno de El Niño anterior, cuando no había suficiente agua disponible para atender incendios en algunos sectores rurales.

La administración municipal también anunció que proporcionará equipos a la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Batallón de Ingenieros y Ponalsar para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias.

¿Habrá racionamiento de agua en Bucaramanga? Por ahora, según la información entregada por la Alcaldía, el Acueducto Metropolitano ha señalado que no existe un riesgo inmediato de racionamiento.

Sin embargo, las autoridades insisten en la importancia de ahorrar agua para evitar dificultades en los próximos meses.