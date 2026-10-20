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20 oct 2026 Actualizado 14:58

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Congresista Juliana Aray lanza alerta sobre efectos del fenómeno de El Niño

La bolivarense expresó su preocupación por las consecuencias que tendría para el departamento

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La representante a la Cámara Juliana Aray lanzó una alerta sobre los efectos que podría traer el fenómeno de El Niño para el Caribe colombiano, donde se esperan altas temperaturas, menos lluvias y una mayor probabilidad de incendios durante los próximos meses.

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Durante un debate de control político con entidades del Gobierno Nacional, la congresista señaló que el fenómeno podría extenderse hasta mediados de 2027 y expresó su preocupación por las consecuencias que esto tendría para las comunidades, especialmente ante el riesgo de que las tarifas de energía sigan aumentando.

Aray manifestó su respaldo a las medidas que adelante el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de esta situación y reiteró su compromiso con la protección de las familias del Caribe.

“Cuentan conmigo desde la Cámara de Representantes para apoyar todas las acciones que sean necesarias para proteger a nuestra gente y reducir los efectos de este fenómeno”, afirmó.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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