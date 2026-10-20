De La Espriella confirmó incautación en Puerto de Cartagena: “No seguiremos siendo mayor productor”

Luego de confirmar una agenda privada en la sede presidencial de Barranquilla, el mandatario Abelardo De La Espriella sorprendió con una visita a la ciudad de Cartagena.

Desde el Puerto de Cartagena y junto al ministro de Defensa, General (r) Jorge Mora, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban con destino a Holanda, en medio de una operación coordinada con la DEA y un trabajo de cooperación nacional e internacional para combatir el narcotráfico: “no vamos a permitir que Colombia siga siendo el mayor productor de cocaína en el mundo”.

Al confirmar la incautación, valorada en cerca de $43.000 millones, reiteró la necesidad de empezar a fumigar para combatir la raíz de los cultivos ilícitos.

“Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, dijo.