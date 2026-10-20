De La Espriella confirmó incautación en Puerto de Cartagena: “No seguiremos siendo mayor productor”
El presidente Abelardo De La Esrpeilla aseguró que se trata de una de las más grandes incautaciones de cocaína en el Puerto de Cartagena.
Luego de confirmar una agenda privada en la sede presidencial de Barranquilla, el mandatario Abelardo De La Espriella sorprendió con una visita a la ciudad de Cartagena.
Desde el Puerto de Cartagena y junto al ministro de Defensa, General (r) Jorge Mora, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban con destino a Holanda, en medio de una operación coordinada con la DEA y un trabajo de cooperación nacional e internacional para combatir el narcotráfico: “no vamos a permitir que Colombia siga siendo el mayor productor de cocaína en el mundo”.
Al confirmar la incautación, valorada en cerca de $43.000 millones, reiteró la necesidad de empezar a fumigar para combatir la raíz de los cultivos ilícitos.
“Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, dijo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...