Gustavo Petro fue denunciado en la Comisión de Acusación por el presunto ‘Pacto Valledupar’

La bancada de Salvación Nacional radicó una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Gustavo Petro, por la presunta instrumentalización de funcionarios del Gobierno nacional con fines de persecución política.

La denuncia fue presentada por la representante Carol Borda y los senadores Sara Castellanos y Enrique Gómez, quienes solicitaron investigar la posible responsabilidad del exmandatario por supuestas instrucciones dirigidas a funcionarios y asesores del Gobierno para promover declaraciones contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

Según los congresistas, estos hechos estarían relacionados con reuniones sostenidas en 2025 en Valledupar con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo con el documento, aseguraron que hay “serios interrogantes sobre la posible utilización de espacios institucionales relacionados con la política de paz y reconciliación, para perseguir objetivos de naturaleza político-electoral”.

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Gustavo Petro rechazó los señalamientos

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro continúa negando los señalamientos en su contra con la publicación del documento oficial que firmaron los exjefes paramilitares y delegados de su gobierno, al término de la reunión en Valledupar.

“Reconocemos la voluntad de paz de las partes hacia un mejor país. En este sentido, los Gestores de Paz afirman su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar el valor supremo de la no repetición y la reparación integral de las víctimas”, indicó el documento.

Con este oficio ,el exmandatario pretende demostrar que en la reunión de Valledupar jamás se acordó hablar en contra de algunos dirigentes de oposición.

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Recordemos que los hechos se conocieron tras las declaraciones públicas del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y su abogado, Juan Carlos Villamizar.

En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, Villamizar confirmó que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñó como asesor presidencial, solicitaron a los antiguos comandantes que entregaran información sobre tres líderes políticos, pero ellos se negaron a participar.