ONG de salud impulsa decálogo para que Colombia enfrente una deuda externa más justa

La organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) lideró la firma de un decálogo que busca promover condiciones más equitativas para el pago de la deuda externa de Colombia y otros países en desarrollo, con el objetivo de proteger los recursos destinados a la salud, la educación y la inversión social.

La iniciativa surgió tras un encuentro en Bogotá en el que participaron representantes del Congreso, la academia, organizaciones sociales y el sector privado, quienes analizaron alternativas para mejorar la capacidad de negociación del país frente a sus acreedores internacionales.

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AHF es la organización global sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a la prevención, el diagnóstico, la abogacía y el tratamiento del VIH y el sida. Abordan temas de economía ya que consideran que las crisis financieras, el endeudamiento externo y la falta de vivienda asequible son determinantes sociales que impactan directamente la salud pública

Según cifras de AHF, las economías en desarrollo pagan tasas de interés entre dos y diez veces más altas que las de los países más ricos. Esto significa que deben destinar más dinero al pago de sus obligaciones financieras, recursos que podrían utilizarse para atender otras necesidades de la población.

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En Colombia, la organización estima que cerca del 60 % de los recursos destinados a determinadas iniciativas de salud pública y programas sociales estaría siendo absorbido por el pago de la deuda externa, lo que podría retrasar la ejecución de estos proyectos.

“Colombia necesita encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el desarrollo social de su población”, explicó Sandra Paola Ávila, gerente del programa de AHF Colombia. La vocera señaló que también es necesario revisar las tasas de interés y los plazos de pago que enfrentan los países en desarrollo.

¿Qué propone el decálogo?

Entre los compromisos firmados se encuentra fortalecer la capacidad de negociación de los países deudores, establecer pausas en el pago de intereses durante emergencias sanitarias y climáticas, y garantizar que la inversión social tenga prioridad.

La propuesta también plantea promover mayor transparencia y corresponsabilidad entre quienes prestan y quienes reciben el dinero, así como explorar mecanismos de financiación solidaria, entre ellos una contribución del 1 % de las principales empresas de inteligencia artificial para apoyar el alivio de la deuda y financiar servicios esenciales.

Estas medidas hacen parte de la campaña mundial Liberarse de la Deuda, impulsada por AHF, que busca cambios en el sistema internacional de financiación para que los países en desarrollo puedan acceder a condiciones más favorables.

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En Colombia, la iniciativa se articula a través de la Coalición Sin Cadenas, que pretende llevar estas propuestas al Gobierno nacional y a organismos multilaterales, entidades que participan en las decisiones sobre financiación y endeudamiento internacional.

De acuerdo con Ávila, la firma del decálogo es el primer paso de un trabajo que se espera fortalecer durante 2027, con el propósito de convertir estos compromisos en propuestas concretas que contribuyan tanto a la sostenibilidad financiera del país como a la protección de los recursos destinados a salud y bienestar social.