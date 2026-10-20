Último reporte del IDEAM: ¿Se acabarán las lluvias en Colombia? Clima del 20 al 23 de octubre

El pronóstico del clima en Colombia para esta semana estará marcado por lluvias de variada intensidad en varias regiones del país y temperaturas elevadas en departamentos del norte y el oriente.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente colombiano, mientras que Bogotá tendrá lluvias frecuentes durante los próximos días.

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Clima martes 20 de octubre: ¿dónde lloverá en Colombia?

Para este martes, el Ideam pronostica lluvias fuertes en Antioquia y sectores cercanos al Chocó. También se esperan precipitaciones importantes en Cauca, Nariño y algunas zonas de la Amazonía, donde las lluvias tendrán una mayor extensión hacia el sur y el oriente.

En la región Caribe se prevén lluvias moderadas en sectores centrales y orientales. Estas condiciones también podrían presentarse en la cordillera Oriental y en áreas dispersas de los Llanos Orientales.

Por su parte, se esperan lluvias ligeras y dispersas en sectores del sur del Caribe, Santander, el Eje Cafetero y algunas zonas de la Orinoquía.

En cuanto a las temperaturas, se pronostica un aumento del calor en Huila, Cesar, Norte de Santander, Vichada y Guainía. En contraste, Putumayo y Amazonas tendrían condiciones de tiempo seco.

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Pronóstico del clima miércoles 21 de octubre

Para el miércoles, las precipitaciones más intensas se concentrarían nuevamente en Antioquia y sectores aledaños al Chocó. También se esperan lluvias en Cauca, Nariño y puntos localizados de la Amazonía.

Las lluvias moderadas podrían presentarse en sectores del Caribe central y oriental, la cordillera Oriental y algunas zonas de los Llanos Orientales. Asimismo, se prevén precipitaciones ligeras y dispersas en el sur del Caribe, Santander, el Eje Cafetero y áreas de la Orinoquía.

En materia de temperaturas, el Ideam anticipa condiciones más cálidas en Cesar, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. Boyacá, por su parte, tendría tiempo seco.

Clima jueves 22 de octubre

El jueves, las lluvias fuertes se concentrarían en sectores del occidente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se esperan precipitaciones intensas hacia el sur y el oriente de Amazonas.

Las lluvias moderadas podrían registrarse en Atlántico, Bolívar, Sucre, el occidente de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Además, se prevén precipitaciones de esta intensidad en sectores de Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, el oriente de Vichada, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En Antioquia, Santander y el Eje Cafetero podrían presentarse lluvias ligeras y dispersas, al igual que en algunas zonas de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

Pronóstico del clima, viernes 23 de octubre

Para cerrar la semana laboral, el Ideam pronostica lluvias fuertes en Antioquia y Santander, además de sectores del occidente de Cauca y Nariño.

Las precipitaciones moderadas se presentarían en el sur de Córdoba y Bolívar, Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por otro lado, se esperan lluvias ligeras y dispersas en la Orinoquía y la Amazonía, así como en sectores del Caribe central y la cordillera Oriental.

Clima en Bogotá y San Andrés: pronóstico para esta semana

En Bogotá, el Ideam prevé lluvias frecuentes durante la semana, con mayor intensidad los días lunes 19, martes 20 y viernes 23 de octubre, principalmente en sectores del norte y occidente de la ciudad.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias ligeras y moderadas, especialmente entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre.