Presto seguirá operando por 20 días mientras empresario colombiano estudia comprar la cadena

Caracol Radio conoció en primicia que la Superintendencia de Sociedades suspendió algunos efectos de la liquidación de la cadena de comida Presto para que los restaurantes sigan funcionando mientras avanza la liquidación.

De este modo, los trabajadores seguirán con su empleo y los locales seguirán vendiendo comida rápida. Pero además, esta emisora conoció que un empresario colombiano está muy interesado en adquirir la cadena de restaurantes.

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De este modo, mientras se concreta esa venta, seguirán operando y los empleados seguirán trabajando. Esa autorización será por 20 días.

La liquidadora, Mónica Macías, señaló en un comunicado que loa salarios y prestaciones que se causen a partir del 14 de octubre de 2026 se pagan con los ingresos de la operación, como gastos de administración.

Incluso, van a contratar personal para reemplazar a quienes renunciaron.

Además, aseveró que la Superintendencia de Sociedades autorizó pagar los salarios de quienes siguen con nosotros: primero, la totalidad a quienes ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, menos de $ 4 millones de pesos y, con el saldo disponible, un abono a los demás trabajadores.

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Y para el caso de proveedores o acreedores Macías aseveró que “los productos, servicios, cánones y demás obligaciones que se causen a partir del 14 de octubre de 2026 se pagarán como gastos de administración, con preferencia, con los ingresos de la operación. El auto autoriza expresamente estos pagos”.

Esta cadena de restaurantes tiene más de 100 locales en nuestro país y pertenece al grupo gastronómico Mesofoods, controlado por el fondo de inversión costarricense Mesoamérica (Mesoamérica Investments), que adquirió la marca en 2012.