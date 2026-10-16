El FMI insiste en la deuda excesiva de “demasiados países” y urge a estabilidad de precios. Logo del FMi. FOTO: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images. / Anadolu

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, insistió este viernes durante las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial (BM) en Bangkok en que “demasiados países tienen excesiva deuda”, y urgió a los bancos centrales a priorizar la estabilidad de precios.

Georgieva hizo esos comentarios en una de las sesiones abiertas del FMI y el BM en la penúltima jornada de la cumbre, que comenzó el lunes en Bangkok y que ha estado marcada por los llamamientos a ajustes fiscales ante la elevada deuda y los límites de un crecimiento económico desigual e inflado por las inversiones en inteligencia artificial (IA).

“Los países ricos son los principales infractores”, subrayó Georgieva, quien remarcó que “ningún crecimiento económico” puede revertir la presión inflacionaria “sin esfuerzo fiscal”, en alusión indirecta a Estados Unidos.

“La IA también aumenta la inflación a corto plazo”, apuntó, y añadió: “cuánto lo haga en el futuro y cómo de rápido está por ver”.

En su informe de perspectivas económicas mundiales, lanzado el martes desde Bangkok, el FMI revisó al alza su previsión para 2026, hasta el 3,1 % (una décima más de lo previsto anteriormente), impulsado por la inversión en IA, que amortigua el impacto de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

Las proyecciones del nuevo informe aumentan el dato de inflación mundial al 4,7 % en 2026, aunque se espera una mejora en 2027, hasta el 4,1 %.

“Los bancos centrales deben prestar atención a la estabilidad de los precios”, urgió este viernes Georgieva, subrayando: “unos tipos altos hoy es mejor que quedarse atrás y tener que doblar la apuesta en el futuro”.

“La situación sin escapatoria es que preservar la estabilidad requiere de consolidación fiscal en los países con la deuda más elevada”, añadió.

En la nueva entrega del informe sobre fiscalidad publicado este miércoles, el FMI advirtió que el encarecimiento de la financiación de muchas grandes economías exige un mayor esfuerzo fiscal para estabilizar estos pasivos y reduce los márgenes para invertir, sostener el gasto social y responder a futuras crisis.

El aumento de los costos de financiación agrava las presiones sobre las cuentas públicas de muchas economías desarrolladas, indica el texto, que señala que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá y Japón) aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas.

El incremento se produce en un contexto en el que se prevé que la deuda pública mundial global alcance el 100 % del PIB en 2030, un nivel que no se proyectaba desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.