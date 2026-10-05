Aplazar $19,8 billones de deuda es positivo ante la falta de caja del Gobierno: Juan David Ballén

El Ministerio de Hacienda inició su programa para reperfilar la deuda. Es decir, para cambiar los plazos del pago de las deudas y tener flujo de caja hoy, dada la crisis fiscal.

Específicamente, cambiar deuda que se vencía este año y en 2027, para pagarla en los próximos años. En total, deuda que asciende a $19.8 billones que debían pagar este y el otro año, las pagarán después, con pagos hasta el 2062.

Ante ello, Juan David Ballén. director de mercados de Aval Asset Management, aseguró que “la idea es buena, por lo que el gobierno se está quedando sin caja menor, entonces eso dificulta el pago de la deuda tanto en lo que resta este 2026 como la deuda que se nos va a vencer en el 2027, la cual asciende más o menos $ 70 billones de pesos, y estamos hablando que en caja, en estos momentos, el gobierno tiene alrededor de 17 billones de pesos”.

De este modo, señaló que esa salida de “patear la deuda” es completamente natural y entendible, es patear la deuda.

Es decir, no pagar la deuda en su totalidad, sino que hacer un intercambio.

“Esa deuda que se vence el año entrante, lo que hacen es recomprarla, como recogerla, y la intercambian por deuda de mediano y de largo plazo para que no se nos concentre todo en este en este año y medio que se nos viene”, explicó.

Por otra parte, José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, afirmó que este “tarjetazo”, con el que el país difiera la deuda a muchas más cuotas le costará al país.

“Esos cerca de 5 títulos (TES) que recogió el Gobierno, estaba a un costo financiero 8,4% y la reemplazaron con títulos de más largo plazo, y se entregaron a inversionistas títulos a una tasa de 11,2%. Esto mejora los flujos de caja y le quita la afugia de corto plazo pero los colombianos vamos a pagar más intereses”, explicó Acosta.

De ello, vamos pagar 11,3 billones de pesos más por ese reperfilamiento de la deuda.

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