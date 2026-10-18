🔴 EN VIVO Bucaramanga vs América: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partidazo

Los santandereanos defienden su invicto y los vallecaucanos, la primera posición del campeonato.

Atlético Bucaramanga recibirá este domingo 18 de octubre al líder América de Cali, por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El juego será en el estadio Américo Montanini a partir de las 4:00 PM, hora colombiana. El conjunto Leopardo buscará mantener su invicto ante el puntero de la tabla.

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Actualmente, el Bucaramanga ocupa la quinta posición de la Liga, acumulando 6 victorias, 6 empates y cero derrotas en este segundo semestre del torneo.

Por parte del América, el conjunto escarlata ha mantenido el liderato desde el inicio del certamen nacional, registrando 8 victorias, 3 empates y dos derrotas. Los dirigidos por David González vienen de perder frente a el Medellín 2-1 el pasado 11 de octubre.

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