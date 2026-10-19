DT de Flamengo elogia a Jorge Carrascal: “El mejor jugando de interior de espaldas a la portería”

Flamengo goleó 0-3 a Bahía, en la fecha 31 de la Serie A de Brasil, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto del Brasileirao, en la lucha mano a mano que sostienen con Palmeiras por el primer puesto del campeonato.

Jorge Carrascal fue titular y le bastaron 68 minutos para recibir la máxima calificación del encuentro, 8.6. Según las páginas especializadas, gracias a su influencia en el juego, a pesar de no haber podido marcar o asistido, pero si haber recibido la falta del penalti que rompió el cero al minuto 64.

El técnico portugués del Flamengo, Leonardo Jardim, dedicó grandes elogios al volante cartagenero, destacando la buena temporada que ha tenido con el equipo de Río de Janeiro y varias de sus cualidades, las cuales ha podido explotar en las últimas semanas.

Inicialmente, Jardim elogió del ex Millonarios y su presentación frente al Bahía: “Estas son las soluciones y dinámicas que tiene el equipo. Carrascal ha tenido una buena temporada. Siempre ha jugado por la banda derecha y ha rendido muy bien. Hoy jugó por dentro. Provocó el penalti, pero también entró Paquetá, y acabó marcando un gol. Cuando todo va bien, todos están contentos y con una sonrisa”.

Sobre la inclusión del jugador de 28 años como titular, incluso por encima de Lucas Paquetá, explicó: “Hay estrategias y razones físicas. Cuando decido si alinear a este o aquel jugador... primero, quiero un equipo competitivo. Además, lo bueno de tener a un jugador como Paquetá es que puede jugar cuando Erick (Pulgar) está cansado, puede jugar en la banda cuando Lino está cansado, o en el centro cuando Carrascal lo está. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Fue importante, entró al partido y marcó un gol”.

Finalmente, calificó al cartagenero como “el mejor buscando interior de espaldas a la portería”, además de otras características de su juego que resaltó el director técnico portugués.

“Varias cosas. Lino es más dinámico en cuanto a ocupar el área y moverse. Carrascal es quizás el mejor buscando el juego interior de espaldas a la portería, girando y pudiendo realizar desmarques. Paquetá es quien mejor llena los espacios y llega bien al área, tiene presencia en el área, con la cabeza y define. Por eso tiene 14 goles. Todo esto forma parte de nuestras necesidades. Y también debemos entender que el estado de forma de los jugadores es importante. Cuando están rindiendo bien, se trata de mantener ese nivel. Eso es lo que pretendo”, puntualizó.

En lo corrido del 2026, Jorge Carrascal ha disputado 48 partidos con el Flamengo entre las competencias locales e internacionales, con un saldo de siete goles marcados y 11 asistencias.