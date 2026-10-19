Dólar HOY 19 de octubre 2026 en Colombia: la moneda extranjera crece $4,21

El dólar estadounidense es la moneda más usada en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos entre los que se encuentran el café, el petróleo y las flores. Es por ello que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes grupos del país.

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Valor dólar hoy Colombia

Para la jornada del 19 de octubre, la divisa internacional abre la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.174, 67 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 16 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense recupera varios puntos frente a la moneda colombiana.

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TRM dólar hoy

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 19 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3.175 - Venta a $3.255

Compran a $3.175 - Venta a $3.255 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.210 - Venta a $3.260

Compran a $3.210 - Venta a $3.260 Medellín: Compran a $3.079 - Venta a $3.193

Compran a $3.079 - Venta a $3.193 Pereira: Compran a $3.170 - Venta a $3.250

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Canadá

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este lunes 19 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.248,05 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $5,72 pesos colombianos, equivalente al 0,26%.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.217,98 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $3,46 pesos colombianos y una variación del 0.16%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 107,75 dólares, lo que representa un decrecimiento del -1,92% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 109,34 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 106,83 dólares.

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Petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 97,60 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento de 1,44%. Para hoy 19 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 98,89 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 96,74 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este lunes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 82.394,7 dólares, lo que representa una variación de 872,0 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda gana un 1,02%.

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