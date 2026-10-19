MinAgricultura busca alianzas para transformar el café colombiano y renovar más de 80.000 hectáreas

Atraer a grandes empresas internacionales para transformar el café en Colombia, impulsar la renovación de más de 80.000 hectáreas de cafetales y reducir los costos de producción hacen parte de las apuestas del Ministerio de Agricultura para fortalecer la caficultura nacional, según lo indicó el ministro Indalecio Dangond Baquero durante su participación en Cafés de Colombia Expo 2026.

El ministro explicó que sostuvo recientemente en Roma reuniones con Giuseppe Lavazza y Andrea Illy, referentes de la industria cafetera internacional, a quienes invitó a Colombia para explorar alianzas con los productores nacionales.

El propósito es impulsar la transformación del grano en el país y avanzar hacia la exportación de productos terminados que generen mayor valor para la economía cafetera.

Para apoyar a los caficultores, el gobierno indicó que trabaja con recursos de Finagro en alternativas de financiación con tasas de interés bajas, plazos amplios e incentivos para impulsar la renovación de cafetales.

El ministro también destacó la mecanización como una herramienta para reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad del sector.

“Estamos trabajando en tres temas muy puntuales: aumentar la productividad, aumentar la rentabilidad y aumentar la competitividad, porque de lo contrario los tratados de libre comercio nos pueden sacar del mercado”, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria.

El jefe de la cartera agrícola también anunció que Colombia será sede del Consejo Internacional del Café el próximo año, en el marco de la conmemoración de los cien años de la Federación Nacional de Cafeteros.

Además, esta semana viajará a Panamá junto con el presidente de la Federación para participar en una exposición de cafés especiales.