Corte dejó en firme condena de 6 años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por el delito de concusión y ordenó su captura.

El caso está relacionado con el Cártel de la Toga y las peticiones que hizo el togado para favorecer los procesos que cursaban contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

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