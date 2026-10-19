Corte dejó en firme condena de 6 años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino
Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por el delito de concusión y ordenó su captura.
El caso está relacionado con el Cártel de la Toga y las peticiones que hizo el togado para favorecer los procesos que cursaban contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...