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19 oct 2026 Actualizado 16:12

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Corte dejó en firme condena de 6 años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino

Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura.

Camilo Humberto Tarquino Gallego. Foto: Captura de pantalla

Camilo Humberto Tarquino Gallego. Foto: Captura de pantalla(Thot)

Camilo Humberto Tarquino Gallego. Foto: Captura de pantalla
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por el delito de concusión y ordenó su captura.

El caso está relacionado con el Cártel de la Toga y las peticiones que hizo el togado para favorecer los procesos que cursaban contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

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Juan Esteban Quintero

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" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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