Capturan a capitán del Ejército por presuntos nexos con Disidencias de las Farc

El capitán del Ejército Nacional Óscar Daniel Bastidas Delgado, quien se encontraba en servicio activo, fue capturado tras una investigación de aproximadamente un año adelantada por unidades de contrainteligencia militar, en coordinación con la Policía Nacional, por sus presuntos vínculos con el frente 57 “Yair Bermúdez”, estructura armada ilegal que delinque en el suroccidente del país. El uniformado fue identificado como Óscar Daniel Bastidas.

De acuerdo con el Comando del Ejército, el oficial es investigado por los presuntos delitos de cohecho propio, concierto para delinquir agravado, por posibles nexos con el frente 57 “Yair Bermúdez”, y falsedad ideológica en documento público. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El caso se conoce en medio de una operación de la Policía Nacional que dejó nueve presuntos integrantes de esa estructura criminal capturados en zona rural de Bugalagrande, Valle del Cauca. Entre los detenidos está alias “Majiño”, señalado como segundo cabecilla y explosivista del frente 57 “Yair Bermúdez”.

Según las autoridades, alias “Majiño”, identificado como Michael Taicus, habría integrado anteriormente la estructura Urías Rondón, en Nariño, y habría ejercido como cabecilla de una comisión del frente Carlos Patiño, en el Cauca. La Policía indicó que tendría una trayectoria criminal aproximada de 15 años y que se habría incorporado al frente 57 hace cerca de dos meses.

En el mismo operativo fueron capturados alias “Médico”, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura, así como alias “Bombero”, “Juanda”, “Marcos”, “Elizabeth”, “Tatiana” y “Bastidas”.

Durante cinco diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron 12 equipos móviles, un computador, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero de fabricación artesanal, adaptada para su posible lanzamiento mediante drones.

La Policía también investiga los posibles vínculos de algunos de los capturados con el homicidio del soldado profesional Andrés Hoyos Urbano, ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en el corregimiento de Ceilán, y con el ataque del 11 de octubre en La Marina, zona rural de Tuluá, en el que fue asesinado el patrullero Diego Andrés Sanabria y otro uniformado resultó herido.

En su pronunciamiento, el Ejército Nacional aseguró que la captura se produjo como resultado de un año de investigaciones y reiteró su política de “cero tolerancia” frente a hechos de corrupción. La institución señaló que continuará actuando contra cualquier conducta que contravenga el ordenamiento jurídico y los principios institucionales.

Aunque la información inicial señala que el capitán habría entregado información a grupos armados ilegales, incluido el ELN, el comunicado oficial del Ejército menciona específicamente los presuntos nexos con el frente 57 “Yair Bermúdez”. La eventual entrega de información y las responsabilidades penales del oficial deberán establecerse dentro del proceso judicial.