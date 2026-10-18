Estas son las cédulas que declaran renta ante la DIAN entre el 19 y 26 de octubre

La declaración del impuesto sobre la renta es un requisito obligatorio para toda persona natural que registre en la totalidad de sus actividades un monto de más de 69.719.000 pesos o un registro de patrimonio de más de 224.096.000 pesos, para el año gravable 2025.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de declarar renta?

Como aspectos esenciales a la hora de realizar el proceso de declaración de renta, debe verificar los topes de sus actividades económicas durante el año gravable 2025, contando también con la información de terceros que se suministra para rectificar gastos en determinadas operaciones.

Debe tener su RUT actualizado, al igual que contar con toda la información verídica para evitar posibles incongruencias, señalando la DIAN que los declarantes son los únicos responsables de que la información reportada sea correcta.

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¿Qué números de cédula declaran renta entre el 19 y el 26 de octubre?

Según el calendario tributario fijado por la DIAN, estos son los documentos que, bajo los últimos dos dígitos del número de identidad o NIT, deben realizar el proceso de declaración de renta:

19 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 89 y 90.

cédulas terminadas en 89 y 90. 20 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 91 y 92.

cédulas terminadas en 91 y 92. 21 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 93 y 94.

cédulas terminadas en 93 y 94. 22 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 95 y 96.

cédulas terminadas en 95 y 96. 23 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 97 y 98.

cédulas terminadas en 97 y 98. 26 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 99 y 00.

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¿Qué sucede si declara falsamente en el impuesto sobre la renta?

Si se incurre en esta conducta, estaría acarreando un delito según el artículo 434A del Código Penal colombiano, que estipula que:

Es delito mentir con deudas inexistentes.

Es delito declarar activos por un valor por debajo del que valen realmente.

Es delito omitir activos.

La denuncia la realizará formalmente la DIAN mediante el comité de calificaciones de peticiones especiales.

Enfrentando penas desde los 4 a 13 años de prisión con una multa adicional. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de pagar los impuestos, sanciones o intereses.

Esto porque la acción penal puede extenderse hasta dos veces como límite; la tercera vez que usted vuelva a cometer el mismo delito, la pena por prisión no podrá evitarse, teniendo solamente el descuento en esta.

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