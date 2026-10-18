Colpensiones sorteará bonos de $217 millones para vivienda: requisitos para participar en el sorteo

Colpensiones anunció una nueva edición de Ahorrar es Ganar 2026, una iniciativa dirigida a los vinculados al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que contempla premios para apoyar el consumo y facilitar el acceso a mejoras habitacionales. Entre los incentivos más importantes se encuentran dos bonos de $217 millones cada uno, que podrán destinarse a comprar vivienda, adquirir equipamiento o realizar remodelaciones.

La convocatoria cuenta con autorización de Coljuegos y contempla un total de 1.002 premios. Sin embargo, para participar es importante conocer las condiciones de vinculación a BEPS y revisar las reglas específicas del sorteo, pues los recursos no se entregarán directamente en efectivo.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en los sorteos de Colpensiones?

Los interesados deben tener en cuenta que el programa BEPS está dirigido a colombianos que no cuentan con ingresos suficientes para cotizar regularmente al sistema pensional.

De acuerdo con las condiciones generales de vinculación de Colpensiones, los requisitos son:

Ser ciudadano colombiano.

Tener 18 años o más.

Recibir ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

Las personas que cumplan estas condiciones pueden consultar el proceso de vinculación y las condiciones de participación en el portal oficial de Colpensiones.

Es importante revisar los términos y condiciones de Ahorrar es Ganar 2026 para conocer las reglas particulares del sorteo y confirmar cómo se asignan las oportunidades de ganar.

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¿Cómo se entregarán los bonos de $217 millones para vivienda?

El plan de premios contempla dos bonos de $217.000.000 cada uno, destinados a la adquisición de vivienda, la compra de equipamiento o la remodelación de inmuebles.

El sorteo de estos incentivos está previsto para el 21 de enero de 2027, en Bogotá, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Quienes resulten ganadores deberán utilizar los recursos exclusivamente para los fines autorizados en la convocatoria. La entidad también establece que el valor utilizado no podrá superar el monto correspondiente al premio.

Por esta razón, los participantes deben revisar las condiciones de uso antes de inscribirse y tener presente que el bono no equivale a una transferencia de dinero de libre disposición.

¿Qué otros premios incluye Ahorrar es Ganar 2026?

Además de los incentivos para vivienda, Colpensiones contempla 1.000 bonos de consumo, cada uno por $1.580.000, que se distribuirán en tres sorteos regionales.

La programación establecida es la siguiente:

16 de julio de 2026: entrega de 200 bonos de consumo.

entrega de 200 bonos de consumo. 17 de septiembre de 2026: entrega de 300 bonos de consumo.

entrega de 300 bonos de consumo. 19 de noviembre de 2026: entrega de 500 bonos de consumo.

La distribución regional dependerá proporcionalmente del número de oportunidades de ganar registradas al cierre del periodo previsto en las condiciones del programa.

Cada bono podrá destinarse principalmente a compras de consumo en los establecimientos aliados. De acuerdo con la convocatoria, los premios no se entregarán en efectivo.



