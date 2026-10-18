MinAgricultura y Éxito hacen acuerdo para comprar a los productores: oportunidades por $1,2 billones

El Ministerio de Agricultura y el Grupo Éxito acordaron una alianza para que esta gran superficie le compre directamente los productos a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Con esto buscan reducir las barreras de intermediación y facilitar su vinculación con las grandes plataformas comerciales del país.

“La idea es que facilitemos esos canales de comercialización con pequeños y medianos productores o proveedores de alimentos. De aquí en adelante, los negocios serán más rentables”, señaló el ministro, Indalecio Dangond, destacando que la dimensión de esta oportunidad comercial puede superar los $1,2 billones anuales.

Entre tanto, la cartera anunció que el próximo 25 de octubre se realizará una primera jornada en Villapinzón y Chocontá, Cundinamarca, con productores de papa y representantes de Fedepapa. El objetivo será avanzar en el acercamiento entre los productores y los canales de compra, así como identificar oportunidades para fortalecer la comercialización de este producto.

Línea de crédito a productores

La cartera de Agricultura también señaló que darán una Línea de Crédito de Integración Agrocomercial, un mecanismo que busca facilitar que grandes plataformas de comercialización de alimentos, como el Grupo Éxito, puedan entregar anticipos a los productores por las cosechas futuras que se comprometan a venderles.

“Este instrumento busca contribuir al acceso a recursos para el desarrollo de la actividad productiva y facilitar la articulación entre la producción agropecuaria y la demanda comercial”, remató la cartera.