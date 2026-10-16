Una libra de café colombiano llegó a venderse en 400 dólares: Esta es la historia

Una productora de café del Cauca logró vender una libra de café en 400 dólares durante la subasta de cafés especiales que se realiza en Bogotá, en el marco de la feria Cafés de Colombia Expo 2026.

El director del comité de cafeteros del Cauca, Roberto Castrillón en diálogo con 6AM W de Caracol Radio dijo que el resultado confirma el alto valor que alcanzan los cafés colombianos de origen cuando destacan por su calidad, trazabilidad y perfiles sensoriales.

Añadió que la cifra, muy superior al precio internacional del café, refleja el interés de compradores nacionales e internacionales por lotes excepcionales producidos en regiones cafeteras como el Cauca. En este tipo de subastas, los mejores cafés suelen atraer ofertas de tostadores y compradores de Asia, Europa y Estados Unidos.

Comentó que la vendedora es una mujer que a pesar de las dificultades, porque a comienzo de año se le quemo su vivienda no dio marcha atrás y hoy logró hacer parte de la historia de la caficultura con la venta de una libra es US$ 400.

Para el Cauca, el resultado representa un respaldo al trabajo de las familias cafeteras y una vitrina para la reputación del departamento como territorio productor de cafés de alta calidad. En subastas recientes, cafés caucanos ya habían alcanzado precios destacados, incluido un lote vendido a más de 200 dólares por libra.

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