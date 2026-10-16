Dólar HOY 16 de octubre 2026 en Colombia: ¿la divisa se mantiene a la baja?

El dólar estadounidense es la divisa con más movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por tal motivo es que las variaciones en su cotización afectan a distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Dólar hoy TRM

Para este 16 de octubre, la divisa internacional abre la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.170,46 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 15 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense mantiene la tendencia a la baja, pese a las leves recuperaciones.

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Dólar a peso colombiano hoy

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 16 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3.177 - Venta a $3.263

Compran a $3.177 - Venta a $3.263 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.200 - Venta a $3.255

Compran a $3.200 - Venta a $3.255 Medellín: Compran a $3.072 - Venta a $3.186

Compran a $3.072 - Venta a $3.186 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.270

Sin embargo, tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este viernes 16 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.236,29 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un decrecimiento de $3,84 pesos colombianos, equivalente al -0,17%.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.568 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $2,81 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.08%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 106,00 dólares, lo que representa un crecimiento del 0,07% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 106,75 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 104,92 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este viernes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 81.904 dólares, lo que representa una variación de 1.743,8 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un 2,18%.

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