Directora del ICBF denuncia que estuvieron “utilizando a los niños” en protestas del Museo Nacional

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, denunció que en las protestas frente al Museo Nacional realizadas en la noche de este sábado “estuvieron utilizando a los niños”.

“Anoche, frente al Museo Nacional, vimos una de las expresiones más miserables de la cobardía: unos muy machitos que, para hacerse los valientes, terminaron escudándose en los niños”, denunció la funcionaria en sus redes sociales.

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Recordemos que durante este fin de semana se han realizado manifestaciones tras el retiro de alrededor de 30 obras alusivas a víctimas de la violencia política, a movimientos LGTB y feministas, pero también a objetos de Carlos Pizarro, excomandante del M-19.

La directora advirtió que algunos estuvieron escondiéndose detrás de la niñez y después “pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta, de la censura o de lo que se les ocurra”.

Ante eso, señaló que “los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías”.

Por eso afirmó que van a actuar para garantizar su protección.

“El Estado tiene la obligación inexcusable de actuar cuando los derechos de la niñez y la adolescencia estén amenazados o vulnerados, y vamos a actuar”, remató Restrepo.