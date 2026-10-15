La caída del dólar comienza a reducir la llegada de turistas extranjeros a Colombia

Bucaramanga

La caída del dólar, que se acerca a los $3.200, comienza a pasar factura al turismo colombiano. Así lo advirtió Germán Cristancho, quien señaló que la apreciación del peso está restando atractivo al país para los visitantes internacionales y podría moderar las presiones sobre los precios en sectores como hotelería, gastronomía y entretenimiento.

“Tal vez uno de los retos que sí tenemos en el corto plazo es que la tasa de cambio entre $3.200 pesos, un descenso del dólar tan importante, ya empieza a disminuir el flujo de turistas hacia Colombia. En el segundo trimestre empezaron a disminuir cerca de un 9 % el flujo de turistas”, explicó Cristancho.

Aunque el turismo continúa siendo estratégico para el crecimiento económico, Cristancho advirtió que el país debe fortalecer su capacidad hotelera, productiva y de infraestructura para atender la demanda y evitar que la llegada de extranjeros presione excesivamente los precios de bienes y servicios.

El economista también destacó las oportunidades de inversión para Santander, especialmente en construcción, turismo, agroindustria y actividades industriales. Según indicó, las regiones tendrán un papel importante en la agenda económica de 2027, con énfasis en atraer capital extranjero, impulsar la inversión privada y fortalecer los sectores productivos.

Finalmente, señaló que el crecimiento económico deberá acompañarse de mayor capacidad de oferta para moderar la inflación, uno de los principales desafíos que enfrenta el país.