La caída del dólar comienza a reducir la llegada de turistas extranjeros a Colombia
La disminución de cerca del 9% en el flujo de turistas durante el segundo trimestre enciende las alertas sobre el impacto de la tasa de cambio en el sector turístico.
Bucaramanga
La caída del dólar, que se acerca a los $3.200, comienza a pasar factura al turismo colombiano. Así lo advirtió Germán Cristancho, quien señaló que la apreciación del peso está restando atractivo al país para los visitantes internacionales y podría moderar las presiones sobre los precios en sectores como hotelería, gastronomía y entretenimiento.
“Tal vez uno de los retos que sí tenemos en el corto plazo es que la tasa de cambio entre $3.200 pesos, un descenso del dólar tan importante, ya empieza a disminuir el flujo de turistas hacia Colombia. En el segundo trimestre empezaron a disminuir cerca de un 9 % el flujo de turistas”, explicó Cristancho.
Aunque el turismo continúa siendo estratégico para el crecimiento económico, Cristancho advirtió que el país debe fortalecer su capacidad hotelera, productiva y de infraestructura para atender la demanda y evitar que la llegada de extranjeros presione excesivamente los precios de bienes y servicios.
El economista también destacó las oportunidades de inversión para Santander, especialmente en construcción, turismo, agroindustria y actividades industriales. Según indicó, las regiones tendrán un papel importante en la agenda económica de 2027, con énfasis en atraer capital extranjero, impulsar la inversión privada y fortalecer los sectores productivos.
Finalmente, señaló que el crecimiento económico deberá acompañarse de mayor capacidad de oferta para moderar la inflación, uno de los principales desafíos que enfrenta el país.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...