Contraloría alerta posible pérdida de $2.130 millones en un pago por los aviones Gripen

Surgen dudas sobre la compra de los 17 aviones Gripen: el Gobierno revisa el contrato, pero nadie ha calculado cuánto le costaría al país romperlo o modificarlo.

Según la respuesta a un derecho de petición enviado por Caracol Radio a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa habría tenido en cuenta un euro casi 600 pesos más caro que el oficial en un pago a la empresa de defensa y aeroespacial de origen sueco SAAB, es decir, se habría hecho un pago en exceso de 2.130 millones de pesos en la compra de los aviones Gripen. Así se ve en el reporte que entregó la Contraloría a Caracol Radio.

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¿Qué pasó?

Todo ocurrió el 20 de enero de este año, cuando el Ministerio de Defensa pagó a la empresa sueca SAAB con la orden de pago presupuestal No. 7787826, en la cual, para pasar euros a pesos, se usó una tasa de $4.936,96 por euro, pero la tasa oficial del Banco de la República para ese día era de $4.339,41. Es decir, el Ministerio de Defensa pagó casi 600 pesos más por euro, lo que significa cerca de un 14 % más de lo establecido por el Banco de la República.

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Lo más grave es que la Contraloría dice: “Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”. Y según la Contraloría, podrían generarse “daños patrimoniales” en la compra de los aviones Gripen.

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Hay que aclarar dos cosas:

Esto es una advertencia, no una sanción, para que se corrija y se evite un daño fiscal. Además, la advertencia y el pago son de gobiernos distintos: el pago fue en el gobierno de Petro y la advertencia llegó el 28 de agosto, en el gobierno actual de De la Espriella.

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