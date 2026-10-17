Ecuador reanuda el transporte de crudo colombiano por sus oleoductos

El Gobierno de Ecuador, reanudó el transporte de crudo colombiano a través de los oleoductos San Miguel–Lago Agrio (OSLA) y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el marco de la cooperación energética con Colombia.

La operación, que beneficia a las empresas Ecopetrol y Amerisur, permitirá movilizar un promedio de 11.900 barriles diarios y generar ingresos estimados de USD 16,8 millones anuales para el Estado ecuatoriano.

La Empresa que la reanudación del servicio marca el restablecimiento del proceso contractual bilateral vigente desde 2024 para el transporte de crudo colombiano hacia el puerto de Esmeraldas, desde donde será exportado.

Petroecuador señaló además que el SOTE opera actualmente a plena capacidad, lo que ha permitido mantener estable la producción petrolera del país. De acuerdo con la empresa, el 16 de octubre la producción nacional alcanzó los 371.599 barriles equivalentes de petróleo por día, correspondientes a la operación de sus 25 bloques petroleros.

La estatal ecuatoriana destacó que la transferencia de crudo entre Ecuador y Colombia continúa siendo un pilar de la cooperación comercial y energética entre ambos países y contribuye a generar recursos para el Estado ecuatoriano.