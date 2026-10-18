Hace 60 millones de años vivió en Colombia la serpiente más grande del mundo: ¿Cuál y cuánto medía?

Al fondo, una anaconda, serpiente emparentada con la titanoboa. En los círculos, arriba, fósil de una vértebra de una titanoboa. Abajo, fósil de parte de la columna de una titanoboa. Fotos: Getty Images y SGC.

A lo largo y ancho de la Tierra, desde su creación con el Big Bang, muchas especies animales han caminado, nadado y volado por los diferentes ecosistemas que la componen. Cada uno de ellos se ha erguido en el planeta con características que los hacen únicos en sus clases.

Desde el veneno de las serpientes o las arañas, la luz de las luciérnagas y la regeneración de extremidades de algunos reptiles, hasta la inmensidad de otros animales como los dinosaurios.

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Sin embargo, estas imponentes bestias no han sido las únicas que, con un gran tamaño, dominaron al mundo, pues especies que todavía conviven con el ser humano en su pasado tenían una envergadura lejos de cualquier imaginario, como las serpientes prehistóricas.

Es por eso que en Caracol Radio le contamos todo los detalles de este animal que, entre otras cosas, habitó Colombia hace 60 millones de años.

La serpiente gigante que vivió en Colombia hace 60 millones de años

No es un secreto que Colombia es un país rico en flora y fauna por la ubicación geográfica en la que se encuentra, en donde convergen varios ecosistemas como cuerpos fluviales, selvas como la Amazonía y, además, el acceso a dos mares como el Pacífico y el Caribe.

Ahora, esto no fue siempre así, pues hace millones de años el país era muy diferente a como lo conocemos hoy en día.

Esto hizo que los biomas que componen Colombia hayan sido diferentes antaño y, por ende, albergado animales que hoy por hoy no podrían habitar acá debido a las condiciones climáticas.

Es el caso de una serpiente, de hecho, muy conocida en el mundo de la ciencia por su colosal tamaño a comparación de sus símiles y que, además, solo ha sido encontrado en nuestro país.

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Se trata de la titanoboa, una boa constrictora que, según explicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), era una serpiente “tan larga como un bus, tan pesada como un carro y tan ancha que no cabría por una puerta promedio”.

Los primeros fósiles de esta serpiente fueron encontrados en 2005 en el yacimiento de El Cerrejón, en La Guajira, datando de una era de cuando allí el ambiente no era seco, y más bien era húmedo y pantanoso como en el Amazonas, según describe el SGC.

Esto valió para que científicamente, y por sus características, esta serpiente fuera llamada científicamente como Titanoboa cerrejonensis .

Las características de la titanoboa: ¿cuánto medía?

Esta serpiente habitó Colombia hacia el Paleoceno, durante la Era Cenozoica. La Titanoboa podía llegar a medir hasta 15 metros de longitud, solo tres metros menos que un bus de dos vagones de servicio troncal de TransMilenio, que mide 18. Además, pesaba más de una tonelada

Ahora, mientras que las serpientes más grandes que conocemos en la actualidad, como la anaconda, puede tener un diámetro de 30 centímetros, la titanoboa podía llegar a tener un diámetro de 1 metro.

Sus fósiles están en Bogotá

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Los primeros fósiles de esta especie que se encontraron en Colombia usted los puede conocer dentro del país, pues están preservados en el Museo Geológico Nacional, en Bogotá. La entrada es gratis.

En 2005 un grupo de científicos encontraron en El Cerrejón parte de sus vértebras, sus costillas, y posteriormente su cráneo.

Vea un video sobre la titanoboa:

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