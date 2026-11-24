Una de las acciones más comunes entre los dueños de mascotas consiste en hablar con ellas como si se tratara de una persona, llegando a hacerles preguntas por su estado de ánimo o su comportamiento.

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A lo largo del tiempo, diversos estudios desde la psicología y el análisis de la relación entre humanos y animales han intentado explicar las consecuencias de este tipo de vínculo tanto para las mascotas como para las personas, llegando a diversas conclusiones incluso contradictorias.

En ese sentido, aunque se ha asociado esta actividad con características como un mayor nivel de inteligencia, expertos como el psicólogo Hal Herzog señalan que este tipo de relación con los animales se ha convertido en una faceta más de lo que nos hace humanos.

¿Qué dice la psicología sobre hablar con las mascotas?

Investigadores como los psicólogos Nicholas Epley y Adam Waytz han estudiado ampliamente este fenómeno, al cual la ciencia denomina antropomorfismo. De esta manera, el hablar con las mascotas se asocia con la tendencia de “proyectar” estados mentales propios de las personas en los animales.

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Según Alan Beck, director del Centro Universitario Purdue para el vínculo entre animales y humanos, citado por Herzog, el hablar con las mascotas es tan común entre las personas que cerca del 97% de propietarios lo hacen, “y el 3% restante son mentirosos”.

Epley describió en su libro Mindwise: How We Understand What Others Think, Believe, Feel, and Want, cómo, pese a que esta acción fue considerada a lo largo de la historia como un signo de infantilismo o estupidez, podría considerarse como “un subproducto natural de la tendencia que hace que la inteligencia humana sea única en el planeta”.

¿Por qué las personas hablan con sus mascotas?

Aunque en ocasiones se ha llegado a afirmar también que hablar con las mascotas es un rasgo de inteligencia superior, en realidad los estudios apuntan hacia la búsqueda de vinculación emocional en los seres humanos.

Por ejemplo, un estudio sobre antropomorfismo de Waytz y John Cacioppo en la revista Psychological Review concluyó que este hábito se amplifica con la soledad, lo que da cuenta de una búsqueda profunda de conexión a través de motivaciones sociales.

Asimismo, otra investigación, publicada en People and Animals, en la cual participaron 244 dueños de mascotas en Rumania, estableció una relación positiva entre la humanización o antropomorfismo y cualidades como la empatía.

Otros rasgos de las personas definen también este vínculo, puesto que la ansiedad de apego hacia las mascotas también está asociada a una mayor humanización. Por otra parte, se halló que las personas que evitan el apego otorgan menos características emocionales a las mascotas.