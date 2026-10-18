Así es el pueblo más frío del mundo: su récord de temperatura ha sido de -71°C, ¿en dónde queda?

El planeta Tierra se caracteriza por tener una amplia variedad de ecosistemas en donde conviven los seres humanos con la respectiva flora y fauna de ese bioma.

Así, cada lugar en el globo cuenta con unas determinadas características ambientales como el clima, el tipo de suelo, entre otros.

Así, encontramos desde el calor incesante en el desierto de Atacama, hasta el frío infinito en el pueblo que atañe este artículo.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles del que es considerado el lugar habitado más frío de todo el mundo, por qué lo es, las temperaturas que maneja y quiénes viven allí.

Así es el pueblo más frío de todo el mundo

Cuando se habla del lugar más frío en el planeta se piensa en zonas como alguno de los dos polos o alguna región en Alaska, pero la realidad es otra.

La revista National Geographic reveló cuál es el lugar habitado más frío en toda la Tierra, y queda en Rusia.

Según explicó la reconocida revista de ciencia, el pueblo más frío que existe está ubicado en República de Sajá, también llamada Yakutia, en Rusia. Se llama Oymyakon .

Ubicación de Oymyakon en el planeta Tierra. Foto: Google Maps. Ampliar Ubicación de Oymyakon en el planeta Tierra. Foto: Google Maps. Cerrar

¿Cómo vive la gente en Oymyakon?

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NatGeo explicó que las personas que habitan en Oymyakon se dedican a la minería, “ya que en el lugar hay yacimientos de oro y antimonio, que en otros lugares es difícil de encontrar”.

Así mismo, explicaron que, en materia de alimentación, “su dieta no incluye vegetales, pues el cultivo de frutas y hortalizas es impensable, con lo cual la alimentación se basa en carne y pescado”.

A finales de 2025, el censo arrojó que el pueblo tenía poco más de 900 habitantes.

La temperatura de Oymyakon y por qué hace tanto frío

El artículo citado revela que el récord de baja temperatura que ha tenido este lugar es de -71 grados centígrados, y en promedio, las personas que lo habitan conviven diariamente con una temperatura de -62 grados.

“La localidad, ubicada al este de Siberia, la región más fría de todo el país, vive sus peores meses de frío extremo entre octubre y mayo. Desde la oficina de turismo local se advierte de que todo lo que no se tape para protegerse será cubierto de hielo”, dicen.

En materia de horarios, NatGeo explica que en “meses de invierno los rayos de sol solo se dejan ver seis horas al día”. Sin embargo, no todo es frío, pues según mencionan, “lo cierto es que en verano pueden llegar a los 34ºC”.

Por otro lado, relatan cómo es la vida allí, diciendo que “los vehículos, que a menos de -20ºC dejan de funcionar, deben de guardarse, al igual que los electrodomésticos y otros utensilios, en un ambiente con temperatura controlada”.

Finalmente, esta temperatura es tan extrema debido a su posición geográfica alejada de océanos y establecida entre montañas.

¿A cuánto está Oymyakon de Colombia?

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Oymyakon está a 11.839,78 kilómetros de Colombia, suponiendo que se partiera desde Bogotá.

Vea un video sobre Oymyakon:

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