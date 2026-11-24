Ambiente

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó que el proyecto petrolero CPO-5, ubicado en los municipios de Cabuyaro y Puerto López, Meta, pase de la etapa de exploración a la de explotación. La decisión abre el camino para avanzar hacia la extracción de hidrocarburos en esta zona del departamento, con hasta 40 nuevas locaciones de producción y una amplia infraestructura para desarrollar las operaciones.

Esta autorización hace parte de dos decisiones recientes de la ANLA sobre proyectos petroleros en el país. La otra corresponde al Campo Tapir Sureste, en Orocué, Casanare, donde se aprobó la perforación de hasta 35 pozos convencionales. Además, los dos proyectos contemplan más de 2.685 hectáreas en medidas de compensación ambiental.

Cabe decir que, las decisiones fueron aprobadas el 12 y el 18 de noviembre, y establecen también medidas de compensación ambiental que deberán cumplir las empresas responsables.

¿Qué se autorizó en Casanare?

En Orocué, la ANLA otorgó licencia ambiental a Petróleos Colombianos S.A. para el proyecto Campo Tapir Sureste. El permiso contempla la perforación de hasta 35 pozos convencionales, distribuidos en cinco locaciones, es decir, áreas destinadas a las operaciones petroleras.

Para desarrollar el proyecto también se autorizó la construcción de una Central de Facilidades de Producción (CPF), una instalación donde se reciben y acondicionan los hidrocarburos extraídos. A esto se suman hasta 25 kilómetros de vías nuevas, la adecuación de otros 20,57 kilómetros de carreteras existentes, líneas para transportar los fluidos y redes eléctricas.

Uno de los puntos incluidos en la licencia es el manejo de las aguas residuales. Según la ANLA, el proyecto no realizará vertimientos en cuerpos de agua superficiales. Las aguas residuales, después de ser tratadas, serán dispuestas en el suelo mediante cinco Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR), cuyo uso fue verificado por la autoridad ambiental.

En ese orden de ideas, la intervención entonces prevista para este proyecto es de 234,81 hectáreas. Frente a esa área, la empresa deberá cumplir un plan de compensación ambiental estimado en 919,12 hectáreas. Entre las medidas contempladas están la conservación de bosques cercanos a fuentes de agua y la recuperación de zonas con vegetación secundaria, pastos y herbazales.

CPO-5 en el Meta: de buscar petróleo a extraerlo

La segunda decisión corresponde al proyecto CPO-5, a cargo de ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia, en los municipios de Cabuyaro y Puerto López, Meta.

En este caso, la ANLA aprobó modificar la licencia que hasta ahora correspondía al Área de Perforación Exploratoria CPO-5. Con el cambio, el proyecto pasará a denominarse Área de Desarrollo CPO-5 y podrá avanzar a la etapa de explotación, es decir, a las actividades dirigidas a extraer los hidrocarburos.

En este caso la dimensión de lo autorizado es significativa: contempla hasta 40 nuevas locaciones de producción y la construcción de 10 Centrales de Facilidades de Producción, cada una de hasta ocho hectáreas. También incluye 250 kilómetros de nuevas vías de acceso, otros 250 kilómetros de líneas de flujo y 250 kilómetros de infraestructura de transmisión eléctrica. Además, se incorporarán dos granjas solares, cada una con capacidad de hasta 10 megavatios pico.

En este punto hay una diferencia importante entre el tamaño del proyecto y el terreno que se intervendrá. El polígono autorizado para el CPO-5 comprende 141.027,56 hectáreas, pero la intervención prevista es de 995,18 hectáreas. Es decir, no se trata de que toda la extensión del polígono vaya a ser intervenida.

Para este proyecto, la autoridad aprobó un plan de compensación del componente biótico de 1.765,92 hectáreas. Las medidas según la autoridad ambiental incluye proteger ecosistemas, recuperar áreas transformadas, enriquecer la vegetación con especies nativas, controlar especies invasoras y establecer mecanismos de pago por servicios ambientales.

Al sumar los dos proyectos, las compensaciones ambientales previstas alcanzan 2.685,04 hectáreas: 919,12 hectáreas para Campo Tapir Sureste y 1.765,92 para CPO-5.

Estas áreas corresponden a medidas que deberán desarrollar las empresas para compensar impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas.