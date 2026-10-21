Baterías para almacenar energía: MinAmbiente propone flexibilizar trámites ante el riesgo de El Niño

Ambiente

El Gobierno pretende facilitar la instalación de baterías para almacenar electricidad en el país, en medio de la preparación del país para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema energético. La propuesta es reducir algunos trámites ambientales para incorporar estos equipos en proyectos eléctricos que ya cuentan con autorización.

El anuncio lo hizo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante un debate de control político en el Senado sobre el abastecimiento de gas y los posibles riesgos energéticos del país. El funcionario informó que su cartera publicará próximamente, para comentarios, un proyecto de resolución que busca agilizar la instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) en proyectos de generación y transmisión eléctrica.

El proyecto todavía no está en vigor. Antes de su eventual adopción, el proyecto deberá pasar por una etapa de consulta pública en la que se recibirán observaciones sobre los cambios propuestos.

¿Para qué sirven las baterías que almacenan energía?

Estos sistemas permiten guardar electricidad para utilizarla más adelante, cuando aumenta el consumo o se presentan situaciones que afectan el abastecimiento. Por ejemplo, la energía que no se utiliza en determinado momento puede almacenarse y quedar disponible para atender parte de la demanda en otro periodo.

La intención es que las baterías complementen la generación eléctrica y ayuden a responder ante los cambios en el consumo y las contingencias del sistema. En un escenario de variabilidad climática, contar con energía almacenada puede ampliar las alternativas para atender las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, su efectividad depende de cuántos sistemas se instalen, de la energía que puedan almacenar y de que estén disponibles cuando se necesiten. Por eso, la propuesta busca facilitar su incorporación, pero no representa por sí sola una garantía de abastecimiento.

La proyección del Gobierno para 2027

Durante su intervención en el Senado, el ministro Fabio Arjona señaló que los proyectos de generación con fuentes no convencionales podrían aportar alrededor de 1.324 megavatios-hora (MWh) a junio de 2027 mediante estos sistemas.

“Solo en proyectos de energía no convencional podríamos aportar alrededor de 1.324 megavatios-hora (MWh) a junio de 2027. Pero si continuamos haciendo esto en proyectos de generación, independientemente de que sean de energía renovable, térmica o hidroeléctrica, podríamos llegar a tener una cantidad considerable de energía almacenada”, afirmó.

El ministro también planteó la posibilidad de extender el uso de baterías a diferentes tipos de generación, más allá de las fuentes no convencionales. El objetivo sería aumentar la cantidad de electricidad que puede guardarse y utilizarse cuando las condiciones del sistema lo requieran.

¿Qué cambiaría en los trámites ambientales?

El proyecto de resolución según lo indicado por ahora, plantea que actividades como instalar, reponer, reubicar, repotenciar o adecuar sistemas de almacenamiento con baterías puedan considerarse cambios menores, sin necesidad de modificar la licencia ambiental.

La posibilidad aplicaría cuando las intervenciones se realicen dentro de áreas previamente autorizadas y cumplan las condiciones establecidas para ese tipo de cambios. En otras palabras, la propuesta busca evitar trámites adicionales en determinados casos, no eliminar de manera general los requisitos ambientales.

¿La propuesta evitaría un racionamiento de energía?

No necesariamente. El propio ministro Arjona advirtió que el almacenamiento mediante baterías, aunque puede fortalecer la confiabilidad y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, no sería suficiente por sí solo para eliminar el riesgo de racionamiento que enfrenta Colombia.

La precisión es importante: la iniciativa busca sumar una herramienta para gestionar mejor la electricidad disponible, pero aún no presenta una evaluación que permita concluir que esta medida evitará un eventual racionamiento.

El resultado dependerá de la implementación de los proyectos y de las condiciones generales del sistema eléctrico. Por ahora, la propuesta se encuentra en preparación y todavía debe avanzar en el proceso normativo.