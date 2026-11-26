De acuerdo con los registros del Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus (C3S) de la Unión Europea, en noviembre de 2026 el planeta Tierra experimentó de seis a siete días consecutivos con anomalías de temperatura sin precedentes desde antes de la industrialización masiva.

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Durante este lapso se registraron temperaturas superiores a 2 °C por encima de los registros del periodo preindustrial. Según los datos del programa, el más largo para una anomalía de este tipo desde 1940, cuando comenzaron a tenerse registros diarios globales.

Esta situación marca un hito que desde ya deja reflexiones y advertencias en la comunidad científica sobre el efecto que tiene el calentamiento del planeta en la amplificación de fenómenos climáticos como el Niño, los cuales afectan a millones de personas.

¿Cuáles fueron los récords de temperatura que se rompieron en noviembre 2026?

Con al menos seis días entre el 18 y el 24 de noviembre de 2026 con dos grados centígrados por encima del periodo preindustrial, se tiene un registro nunca antes visto para la comunidad científica.

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En este rango de tiempo se rompieron puntualmente los siguientes récords de temperatura:

Mayor anomalía diaria de temperatura global frente al periodo preindustrial: Varios días consecutivos rompieron la marca desde el 20 de noviembre hasta un pico de 2,24-2,25 grados centígrados el 23 de noviembre. Superó el récord de 2,05-2,07 ° del 17 de noviembre de 2023.

Varios días consecutivos rompieron la marca desde el 20 de noviembre hasta un pico de 2,24-2,25 grados centígrados el 23 de noviembre. Superó el récord de 2,05-2,07 ° del 17 de noviembre de 2023. Mayor racha de días consecutivos con anomalía en la temperatura global: Es la primera vez que 6-7 días consecutivos se mantienen 2°C por encima del periodo preindustrial.

Cabe aclarar que el término anomalía se emplea en este caso para describir cuándo un día es más caliente respecto a la media preindustrial de esa misma fecha, no a récords absolutos, que se suelen romper en el verano del hemisferio norte en julio.

El foco queda también ante iniciativas como el Acuerdo de París, que, aunque apunta a promedios en periodos más prolongados, estableció el ideal de mantener el calentamiento global 1.5° por debajo de los niveles preindustriales.

¿Qué tiene que ver el fenómeno de El Niño con los récords en temperatura?

Según el análisis de expertos, uno de los desencadenantes del aumento en la temperatura global es un fenómeno de El Niño también sin precedentes, al que incluso se ha optado por denominar ‘Super Niño’, el más fuerte desde 1870.

“[El Niño] está aumentando aún más el calor en un clima que ya se ha calentado por las actividades humanas, mientras que 2026 va camino de convertirse en el segundo año en superar los 1,5 °C. Es particularmente significativo que también se prevea que el promedio de cuatro años supere los 1,5 °C, lo que pone de relieve cuán prolongado se ha vuelto este período de calentamiento global", explicó Samantha Burgess, jefa de Investigación Climática Estratégica de Copernicus y ECMWF.

¿Seguirán las altas temperaturas en 2027?

Scientific American señala que el panorama para los próximos meses también es de nuevos récords en temperatura debido a lo que podría tardar el impacto del calor liberado durante El Niño a nivel global. Se espera incluso que 2027 sea el año más caluroso registrado.

“Creo que probablemente veremos más días en los que se superen los 2 grados Celsius durante los próximos meses (posiblemente hasta marzo de 2027)”, augura el científico Zachary Labe, de la organización Climate Central, citada por la publicación científica.