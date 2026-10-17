Nueva prima para militares, según el Decreto 1038: ¿qué es, cómo funciona y para quiénes aplica?

Imágenes tomadas de Getty Imagenes (Crédito: Andres Rot / Fotógrafo autónomo) // Decreto tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública

El Gobierno Nacional creó un nuevo reconocimiento económico dirigido a los integrantes de las Fuerzas Militares, personal del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía Nacional, que desarrollan las labores de desminado humanitario y eliminación de artefactos explosivos.

La medida quedó establecida en el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026, en el que se busca reconocer el riesgo que enfrentan los uniformados que llevan a cabo una de las labores de mayor riesgo dentro de las operaciones de seguridad del país.

La prima de desminado tendrá un incremento progresivo durante los primeros tres años de firmado el Decreto y está sujeta al cumplimiento de las actividades relacionadas con el desminado. Por lo que no cualquier integrante de la Fuerza Pública podrá acceder a ella.

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¿Qué es la prima de desminado?

La Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos es un reconocimiento económico que se entrega de manera adicional al personal que lleva a cabo la detección, señalización, georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonal y otros artefactos explosivos. La medida busca reconocer los riesgos y la complejidad de estas labores.

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¿De cuánto es la prima de desminado?

En el cuarto artículo se establece que el reconocimiento se calculará como un porcentaje de la Asignación Básica mensual del beneficiario. El porcentaje aumentará progresivamente durante los tres primeros años de entrada en vigor del Decreto, quedando de la siguiente manera:

En el primer año la asignación será del 10%.

Durante el segundo será del 15%.

A partir del tercer año quedará en el 20%.

Para esta prima no se puede establecer un valor exacto, ya que este depende de la Asignación Básica mensual del beneficiario, ejemplo:

Si Mauricio tiene una asignación básica mensual o un sueldo base de $3.000.000, el reconocimiento correspondería a $300.000 hasta el 5 de agosto de 2027, $450.000 hasta el 5 de agosto de 2028 y $600.000 a partir del 5 de agosto de 2029.

Recuerde que el porcentaje de la prima no depende del tiempo que cada beneficiario lleve recibiéndola, sino del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la normativa. Además de que está no influirá sobre el factor salarial ni prestacional y no se tendrá en cuenta para la asignación de retiro, así se explica en el artículo 6:

Artículo 6 - Prohibiciones: Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el regimen salarial o prestacional determinado por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. — Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026

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¿Quiénes recibirán la prima de desminado?

El reconocimiento está dirigido a ciertos integrantes de las Fuerzas Militares y de la Polícia Nacional que se encuentran en Servicio activo, entre ellos:

Oficiales: Capitán,Teniente o Subteniente en las Fuerzas Militares.

Capitán,Teniente o Subteniente en las Fuerzas Militares. Suboficiales: Sargento Primero, Técnico Subjefe, Sargento Viceprimero, Técnico Primero, Sargento Segundo, Técnico Segundo, Cabo Primero, Técnico Tercero, Cabo Segundo, Técnico Cuarto y Cabo Tercero, Aerotécnico en las Fuerzas Militares.

Sargento Primero, Técnico Subjefe, Sargento Viceprimero, Técnico Primero, Sargento Segundo, Técnico Segundo, Cabo Primero, Técnico Tercero, Cabo Segundo, Técnico Cuarto y Cabo Tercero, Aerotécnico en las Fuerzas Militares. Soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares.

de las Fuerzas Militares. Personal del Nivel Ejecutivo de la Policia Nacional en los grados de subcomisario, intendente jefe, intendente, subintendente y patrullero Así mismo, los patrulleros de policía.

Sin embargo, pertenecer a uno de los cargos mencionados no garantiza la entrega de la prima, dado que las actividades que se desarrollan deben estar relacionadas con el desminado humanitario y eliminación de artefactos explosivos.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir la prima del Decreto1038?

El Decreto establece varias condiciones para asignar este reconocimiento económico. Entre ellas, se encuentran:

Desarrollar actividades relacionadas con desminado humanitario y eliminación de artefactos explosivos.

Contar con certificación y acreditación en técnicas y procedimientos de desminado.

en técnicas y procedimientos de desminado. Acreditar que se realizan estas labores durante al menos cinco días al mes.

Estar oficialmente designado para el desarrollo de estas funciones, según lo requerido por cada institución.

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¿Cuándo empieza a regir la nueva prima?

El Decreto 1038 fue expedido el 5 de agosto de 2026 y establece que entra en vigor desde la fecha de publicación.

La implementación y los procedimientos para reconocer el beneficio corresponden al personal encargado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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