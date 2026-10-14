Ataque del ELN contra base militar en San José del Palmar, Chocó, deja al menos 9 militares heridos

La Séptima División del Ejército reportó que el frente Ernesto Che Guevara del ELN atacó el Batallón de Ingenieros Militares N.º 15 GR. Julio Londoño Londoño, ubicada en el municipio de San José Palmar del departamento del Chocó.

De manera oficial, las fuerzas militares informan que el ataque se hizo con drones cargados con explosivos y que nueve militares resultaron heridos por las esquirlas. “Posterior a recibir los primeros auxilios, el personal será evacuado hacia la ciudad de Medellín, donde recibirán atención médica especializada”, manifestó la División en un comunicado.

Caracol Radio conversó con la secretaria de gobierno de Chocó, Jenny Rivas, quien reportó que el ataque se hizo en la media de enjambre de drones con el que atacaron sobre la guarnición militar ubicada cerca del área urbana. No hay población civil afectada. La secretaria agrega que la base atacada estaba en proceso de desmonte.

“Un ataque con un enjambre de drones con 21 granadas que fueron lanzadas, y, pues, desafortunadamente, este ataque terrorista nos deja 9 soldados heridos”, recalcó la funcionaria.

Finalmente, el ejército rechazó este ataque indiscriminado contra los militares y a la vez manifestó que a través de la Brigada 15 intensifica las acciones contra el grupo armado ilegal ELN responsable del ataque.

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