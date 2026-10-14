Tunja rindió homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública

Veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional recibieron un homenaje en la Plaza de Bolívar de Tunja, en reconocimiento a sus años de servicio y participación en la defensa de Colombia. La ceremonia incluyó una ofrenda floral, un desfile y reconocimientos de las autoridades departamentales y municipales.

El sargento primero de la Reserva Activa, Wilmar Mariño, presidente de Veteranos de Boyacá, señaló que estas actividades representan un reconocimiento a quienes dedicaron parte de su vida al servicio de la patria, la defensa de la Constitución y la soberanía nacional. Aunque el Día del Veterano se conmemora el 10 de octubre, las actividades se realizan en diferentes fechas en cada ciudad.

Durante el encuentro, Mariño también hizo un llamado a las nuevas generaciones para que conozcan la experiencia de quienes han vivido las consecuencias del conflicto armado. El representante de los veteranos insistió en la necesidad de reconocer a los integrantes de la Fuerza Pública que han enfrentado los efectos de la guerra en el país.

El homenaje reunió a representantes de diferentes agrupaciones de veteranos y autoridades de Boyacá. Los organizadores destacaron la importancia de mantener estos espacios de reconocimiento y transmitir a los jóvenes la historia, las experiencias y el legado de quienes prestaron sus servicios en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.