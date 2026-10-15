Tropas de EE. UU. llegarían a Colombia para ejercicios de estandarización y operaciones conjuntas

Luego de que The New York Times revelara el despliegue de aproximadamente 600 militares estadounidenses de la 10.ª División de Montaña hacia América Latina, Caracol Radio conoció detalles sobre el alcance que tendría su llegada a Colombia: inicialmente realizarían ejercicios militares y actividades de estandarización con las Fuerzas Militares colombianas, pero posteriormente podrían avanzar hacia operaciones conjuntas.

De acuerdo con la información conocida por esta emisora, antes de avanzar en ese proceso deberá surtirse un trámite ante el Congreso. Este procedimiento será clave para establecer las condiciones de la presencia de los uniformados estadounidenses en el país y el alcance de su eventual participación en actividades operacionales junto con las tropas colombianas.

El diario estadounidense informó que los militares se desplazarían inicialmente a Panamá y que posteriormente participarían en ejercicios con fuerzas de Colombia y Honduras. El contingente hace parte de la 10.ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos, una unidad con experiencia en operaciones en terrenos complejos.

La primera fase de la cooperación estará enfocada en ejercicios conjuntos y estandarización de procedimientos, con el propósito de mejorar la coordinación entre las fuerzas de ambos países. La eventual transición hacia operaciones conjuntas abre interrogantes sobre las funciones que asumirían los militares estadounidenses, los objetivos de esas actividades y las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse en territorio colombiano.

En su publicación, The New York Times también señaló que algunos de los efectivos podrían apoyar a unidades estadounidenses de Operaciones Especiales que asesoran a fuerzas aliadas en acciones contra presuntos narcotraficantes. Sin embargo, el reporte no establece que esas funciones específicas vayan a ejecutarse en Colombia.

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