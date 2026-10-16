Medellín rindió homenaje a veteranos de la Fuerza Pública y sus familias

Medellín

La Alcaldía de Medellín rindió homenaje a 66 veteranos de la Fuerza Pública y sus familias en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución a la seguridad y la construcción de país este 16 de octubre.

El acto solemne se llevó a cabo en la plazoleta de los Pies Descalzos y reunió a autoridades civiles, representantes de las Fuerzas Militares y de Policía, organismos de control y agremiaciones de veteranos.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, así como de autoridades departamentales y distritales, quienes acompañaron este reconocimiento a hombres y mujeres que dedicaron parte de sus vidas al servicio y la protección de los colombianos.

“Estamos aquí para agradecerles todos esos años de servicio, de sacrificio, a ellos, a sus familias, y para también dejarles un mensaje claro y es que gracias por todo lo que hicieron por Colombia, pero gracias también por lo que pueden seguir haciendo. Por eso nosotros no solamente hacemos estos homenajes protocolarios, sino que de verdad nos hemos comprometido con fortalecer el apoyo que se le da a los miembros de la reserva de la fuerza pública y creamos el grupo de los gestores operativos”, indicó Mejía.

Reconocimiento y honores

Durante la jornada se entregó la Medalla Honorífica de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Asimismo, la Gobernación de Antioquia y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) otorgaron distinciones a integrantes de las diferentes fuerzas, como muestra de reconocimiento a su servicio y trayectoria.

El homenaje también incluyó un momento de solemnidad en memoria de los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. A través de honores y una ofrenda floral, los asistentes recordaron a los héroes caídos en acción y destacaron el valor de preservar su legado.

Esta iniciativa se enmarca en el Acuerdo 005 de 2024, que contempla homenajes y beneficios para los veteranos de la Fuerza Pública y sus núcleos familiares residentes en Medellín, en concordancia con la Ley 1979 de 2019, conocida como la Ley del Veterano.

Con este acto, la Administración Distrital reiteró la importancia de reconocer la trayectoria de quienes han servido al país, así como de visibilizar el papel de sus familias y promover acciones que contribuyan a su bienestar.