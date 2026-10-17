Expertos en seguridad piden reforzar el control interno de la Policía Nacional

Un derecho de petición de Caracol Radio permitió conocer que entre 2022 y 2026 han sido destituidos 1.751 uniformados por hechos de corrupción de la Policía Nacional. Estas revelaciones de la Inspección General de la Policía implican que un uniformado fue destituido por día entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026.

En contexto: Entre 2022 y 2026, cada día, la Policía destituyó a un uniformado por corrupción

¿Qué opinan los expertos?

El informe especial de Caracol Radio sobre la corrupción en la Policía Nacional ha generado diferentes reacciones.

El analista político y experto en seguridad, Jairo Libreros, se refirió a la corrupción cómo “un cáncer terminal que socava la legitimidad de las democracias” y compartió con Caracol Radio la necesidad de resaltar dos puntos fundamentales a su parecer.

En primer lugar, mencionó que, por más inquietante que sea la destitución diaria de un oficial entre el 2022 y el 2026, “se debe resaltar la capacidad de control disciplinario de la Policía para sancionar y garantizar la seguridad ciudadana.”

Añadió además que “los procesos de selección e incorporación en las escuelas de formación policial deben ajustarse con nuevos estándares de talento humano”, pues las cifras evidencian que “el debilitamiento de las capacidades de inteligencia le pasaron una cuenta de cobro muy alta a la policía nacional. ” Esta, perdió competencias en contrainteligencia y en el ejercicio de la facultad del retiro discrecional del servicio", reiteró Libreros.

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Por otro lado, Hugo Acero, el exsecretario de seguridad de Bogotá compartió con Caracol Radio que “los problemas de corrupción reconocidos por la Policía son una parte importante de lo que realmente sucede” , pues muchos de los ciudadanos que han sido objeto de corrupción se niegan a presentar denuncias por miedo, o por que consideran que no va a pasar nada.

Así, “para enfrentar estos hechos son necesarias varias acciones.” Acero también mencionó la necesidad de “mejorar los procesos de selección y capacitación del personal”, sin caer en el error de creer que reducir los tiempos de capacitación significa agilizar el proceso.

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El exsecretario de seguridad añadió además que “la Policía debe regresar a trabajar con los ciudadanos en procesos de organización y participación ciudadana” y también “promover la denuncia ciudadana y darle garantías a quienes la hacen”, pues “el control social organizado de la ciudadanía es fundamental para controlar la corrupción de los policías en las calles.”

Finalmente, Acero concluyó que “fortalecer la contrainteligencia y las investigaciones internas en la institución policial” es fundamental.