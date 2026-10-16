Investigan ataque con granada contra policías en el oriente de Cali

Un hombre de 23 años es investigado por su presunta participación en el hecho.

Cali

Las autoridades de Cali investigan un ataque con granada contra un grupo de Policías, ocurrido en la noche del jueves 15 de octubre en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, un hombre lanzó el artefacto explosivo desde un puente contra los uniformados que se encontraban en el sector adelantando labores de prevención, control y verificación de antecedentes.

Como consecuencia de la explosión, cinco uniformados, entre ellos un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros, resultaron lesionados por esquirlas.

“De inmediato, los policías recibieron atención médica oportuna y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para su respectiva valoración y tratamiento”, señala el comunicado de la Policía.

De manera preliminar, también se conoció que una mujer habría resultado lesionada durante el ataque.

Tras lo ocurrido, fue conducido un hombre de 23 años, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales para establecer su presunta participación en el ataque.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones.