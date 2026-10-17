Italia vive una jornada de protestas que deja heridos y cerca de 50 detenidos

Italia vivió una jornada de protestas contra el alto costo de vida y los bajos salarios, que terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías en varias de las principales ciudades del país, como Milán, Turín y Bolonia. Durante las movilizaciones también se anunció una huelga general para el próximo 20 de noviembre.

En Milán, los disturbios se concentraron en la plaza del Duomo, donde cientos de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. La Policía utilizó gases lacrimógenos y realizó cargas para dispersar a los participantes, después de que algunos grupos levantaran barricadas y lanzaran objetos contra los uniformados. Se reportaron numerosos heridos y cerca de 50 personas detenidas.

TURIN, ITALY - OCTOBER 16: Riot police deploy water cannons to disperse students on October 16, 2026 in Turin, Italy. Italian students, inspired by the ongoing student revolts and blockades in France, hold strikes mobilising under the slogan "Let's do as in France". The young activists are protesting against what they describe as a dysfunctional educational model in Turin that prioritises corporate and military-related partnerships over the fundamental right to public education. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images) / Stefano Guidi Ampliar TURIN, ITALY - OCTOBER 16: Riot police deploy water cannons to disperse students on October 16, 2026 in Turin, Italy. Italian students, inspired by the ongoing student revolts and blockades in France, hold strikes mobilising under the slogan "Let's do as in France". The young activists are protesting against what they describe as a dysfunctional educational model in Turin that prioritises corporate and military-related partnerships over the fundamental right to public education. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images) / Stefano Guidi Cerrar

En Bolonia también se registraron enfrentamientos cerca de la estación ferroviaria. Allí, las autoridades utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para controlar la situación. Mientras tanto, en Turín, los ciudadanos marcharon para rechazar el aumento del costo de vida y expresar su inconformidad con el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.

En Roma, miles de personas participaron en una movilización convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), junto con más de cien organizaciones sociales y religiosas. Los participantes exigieron mejores salarios, servicios públicos de calidad, impuestos más justos y una reducción del gasto militar.

Durante esta manifestación, el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, anunció una huelga general para el 20 de noviembre, que coincidirá con una jornada de movilización estudiantil europea.

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Por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni condenó los episodios de violencia registrados durante las protestas. La mandataria reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero rechazó los ataques contra la Policía y los daños ocasionados en las ciudades. También pidió a los partidos de oposición pronunciarse contra los enfrentamientos y respaldar las movilizaciones pacíficas.