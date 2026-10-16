¿Ley anti-mermelada solucionará corrupción en Colombia o la legalizará?: Congresistas debaten

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó este jueves en el Congreso un proyecto que, según ha anunciado, busca acabar con la ‘mermelada’, es decir, la asignación de proyectos de inversión en las regiones a cambio de favores políticos y votar los proyectos oficialistas.

El acto legislativo establece que los parlamentarios podrán postular proyectos para sus territorios mediante un registro público consultable por cualquier ciudadano, pero no podrán intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos, mientras el Gobierno conserva la responsabilidad de formular el presupuesto.

Al respecto, desde las comisiones primeras del Congreso, en donde deberá ser debatido, hay polémica sobre si la iniciativa realmente evitará el intercambio de favores o si, por el contrario, podría terminar dándole legalidad a prácticas cuestionadas y corrupción.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el senador Luis Carlos Rúa, conocido como el Elefante Blanco, quien hizo denuncias sobre obras inconclusas, cuestionó la iniciativa y aseguró que el problema no está en cómo se entregue la mermelada, sino en su existencia.

“El problema no es que la mermelada sea por debajo o por encima de la mesa, el problema es que es mermelada (...) Las decisiones parlamentarias no deberían estar sujetas de ninguna manera a dádivas, cupos indicativos o a ningún tipo de apoyo representativo”, dijo Rúa.

Ahora, una de las principales preocupaciones de Rúa está en el apartado que permitiría a los congresistas gestionar proyectos siempre y cuando no intervengan en la adjudicación ni en la ejecución de los contratos.

Para el senador, “eso no se puede garantizar (...) plantea una intención de apariencia, de transparencia, una de que las cosas van a resultar bien, pero no hay manera de garantizar que, a través de un tercero, se reciba beneficio para seguir apoyando los proyectos de los gobiernos, independientemente si son de izquierda, derecha o de centro”.

¿Qué responde uno de los autores de la iniciativa?

Por su parte, el representante Milton Carreño, coautor de la iniciativa y del Partido de la U, defendió el proyecto: “Se quiere de manera transparente y pública que todo congresista explique qué va a gestionar y por qué”.

Carreño insistió en que una de las misiones de los congresistas es garantizar que la inversión llegue a sus territorios: “¿Y con qué se hace? Pues con los proyectos que se presentan, que benefician y son de interés general para todo el país”, explicó.

E insistió en que la iniciativa busca entregar herramientas a la ciudadanía para ejercer veeduría.

El proyecto llegará a las comisiones primeras del Congreso y, por tratarse de una reforma constitucional, deberá superar ocho debates en dos vueltas.

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