Jornada de protestas frente al Museo Nacional tras modificaciones en su guión museográfico

Este sábado 17 de octubre, la carrera Séptima con calle 28 en Bogotá se convirtió en el escenario del ‘Plantón por nuestras artes, culturas y memorias’ donde cientos de ciudadanos, artistas y defensores de derechos humanos se congregaron de forma pacífica desde el mediodía frente al Museo Nacional de Colombia para manifestar su inconformidad ante el retiro definitivo de cerca de 30 piezas y documentos históricos de las salas de exposición.

La manifestación transcurrió en medio de un ambiente de tensión debido al despliegue temprano de uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) y tanquetas policiales en los alrededores del recinto.

A la jornada asistieron figuras del sector cultural como los exministros de Cultura Patricia Ariza y Juan David Correa, así como líderes sociales que consideran el desmonte de las obras como una vulneración al derecho a la memoria plural.

“Como si no fuera poco instaló, de manera inédita en la historia de Colombia, al ESMAD frente a un museo. Un museo que resignificó la dignidad Colombiana. Este desafío a las artes y a las culturas del país lo vamos a responder con paz, con alegría, con entusiasmo, porque no nos van a robar nuestra imaginacion”, aseguró el exministro de Cultura, Juan David Correa.

Duante la jornada la Avenida Carrera Séptima fue bloqueada en sentido Sur - Norte, sin afectar el servicio de TransMilenio.