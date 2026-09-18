La economía colombiana creció 1,11 % en julio, impulsada por el sector servicios

La economía colombiana mantuvo su senda de crecimiento durante julio de 2026, aunque a un ritmo más moderado que en meses anteriores.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), revelado por el DANE, registró una expansión anual de 1,11 % en su serie original frente al mismo mes de 2025, reflejando el aporte positivo de las actividades de servicios y el desempeño negativo de los sectores primario y secundario.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas entre enero y julio de 2026, el ISE presentó un crecimiento de 2,62 % frente al mismo periodo de 2025, ligeramente superior al 2,60 % reportado un año atrás para igual lapso.

Por sectores, las actividades terciarias, que agrupan comercio, transporte, alojamiento, comunicaciones, servicios financieros, actividades inmobiliarias, educación, salud y administración pública, fueron las principales responsables del crecimiento. Este conjunto registró una expansión anual de 2,59 % y aportó la mayor contribución al resultado general de la economía.

En contraste, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, reportaron una caída de 3,72 % frente a julio de 2025. Asimismo, las actividades secundarias, conformadas por la industria manufacturera y la construcción, disminuyeron 2,29 % en el mismo periodo.

El detalle sectorial muestra que las mayores contribuciones positivas provinieron de la administración pública, educación, salud y otros servicios, con un crecimiento de 4,96 %, así como del suministro de electricidad, gas y agua, que avanzó 4,23 %. Por el contrario, la agricultura y minería, junto con las actividades manufactureras y de construcción, restaron dinamismo al indicador.

Los resultados publicados por el DANE sugieren que la actividad económica colombiana continúa expandiéndose en 2026, aunque con señales mixtas entre sectores. Mientras los servicios siguen sosteniendo el crecimiento nacional, la recuperación de la industria, la construcción y las actividades primarias sigue siendo uno de los principales desafíos para consolidar una mayor dinámica económica en el país