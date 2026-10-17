Salario mínimo 2027: “contemplamos propuesta de aumento de 38,5%”, Fabio Arias, expresidente de CUT

El expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, aseguró que la propuesta inicial que los trabajadores han contemplado llevar a la mesa de concertación laboral es un aumento de 38,5% en el salario mínimo de 2027.

El líder sindical aseguró que aún existe una brecha amplia entre los ingresos actuales de los trabajadores y el denominado salario vital, pese a que el último incremento fue de 23%.

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“Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, aseguró a Caracol Radio.

Arias aseveró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el estudio de salario mínimo vital en Colombia y señaló que el país tenía un desfase de 48 puntos para tener un mínimo vital.

Por tanto, argumentó que como Gustavo Petro hizo un aumento del 23,7 %, si se le resta la inflación, el incremento fue de 18%.

“De tal manera que si sumamos lo que decíamos en el momento, que eran 50 puntos lo que nos debían, que era la brecha de la diferencia entre salario mínimo y salario mínimo vital, pues nos quedan debiendo 32 puntos. Como aproximadamente la inflación de este año va a terminar como en 6,5%, entonces tenemos que entrar pidiendo el 38,5%”, explicó a esta emisora.

Eso sí, reconoció que van a revisar la cifra en el Comando Nacional Unitario, y cuando los citen a la Comisión de Concertación, van a precisar una cifra.

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