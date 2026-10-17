Salario mínimo 2027: “contemplamos propuesta de aumento de 38,5%”, Fabio Arias, expresidente de CUT
El expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores aseguró a Caracol Radio que los trabajadores han contemplado llevar a la mesa de concertación laboral esa cifra para cerrar la brecha con el salario mínimo vital.
El expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, aseguró que la propuesta inicial que los trabajadores han contemplado llevar a la mesa de concertación laboral es un aumento de 38,5% en el salario mínimo de 2027.
El líder sindical aseguró que aún existe una brecha amplia entre los ingresos actuales de los trabajadores y el denominado salario vital, pese a que el último incremento fue de 23%.
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“Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, aseguró a Caracol Radio.
Arias aseveró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el estudio de salario mínimo vital en Colombia y señaló que el país tenía un desfase de 48 puntos para tener un mínimo vital.
Por tanto, argumentó que como Gustavo Petro hizo un aumento del 23,7 %, si se le resta la inflación, el incremento fue de 18%.
“De tal manera que si sumamos lo que decíamos en el momento, que eran 50 puntos lo que nos debían, que era la brecha de la diferencia entre salario mínimo y salario mínimo vital, pues nos quedan debiendo 32 puntos. Como aproximadamente la inflación de este año va a terminar como en 6,5%, entonces tenemos que entrar pidiendo el 38,5%”, explicó a esta emisora.
Eso sí, reconoció que van a revisar la cifra en el Comando Nacional Unitario, y cuando los citen a la Comisión de Concertación, van a precisar una cifra.
Fechas claves:
- 09 de octubre: Esta será la fecha límite para que los integrantes de la Comisión puedan presentar los comentarios y observaciones sobre las disposiciones laborales que están siendo revisadas. Posteriormente, los documentos serán analizados por la mesa técnica y jurídica antes de la siguiente reunión de la Comisión.
- 13 de octubre: Se revisarán los planteamientos recibidos y continuarán con el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
- 15 de diciembre: Según la Ley 278 la Comisión debe decidir sobre el salario mínimo a más tardar ese día. Si el Gobierno, empresarios y trabajadores alcanzan un consenso, el incremento para 2027 quedará concertado y posteriormente deberá formalizarse. Pero si, por el contrario, no hay acuerdo, la legislación contempla una etapa adicional. Las partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes.
- 30 de diciembre: Esta será la fecha límite para establecer el salario mínimo en Colombia. Llegado este día, la ley indica que se deberá considerar la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad acordada por el comité tripartito de productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el IPC y decretar la nueva cifra del salario mínimo para que pueda regir desde el 1 de enero de 2027.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...