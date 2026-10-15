Colpensiones confirmó fechas de pago de prima de Navidad y mesada: ¿Quiénes la recibirán?

Los pensionados afiliados a Colpensiones ya pueden consultar las fechas previstas para recibir sus mesadas durante los últimos tres meses de 2026. La entidad confirmó que el calendario de pagos de octubre, noviembre y diciembre se mantiene sin modificaciones, incluida la mesada 13, conocida popularmente como la prima de Navidad.

El anuncio se produjo luego de que circularan dudas sobre la disponibilidad de los recursos para cumplir con las obligaciones pensionales al cierre del año. Ante esta situación, las autoridades reiteraron que los pagos se efectuarán conforme al cronograma establecido.

Lea también: ¿Cómo calcular el promedio de los últimos 10 años en Colpensiones? Fórmula para liquidar pensión

¿Cuándo pagan las mesadas de Colpensiones en octubre, noviembre y diciembre de 2026?

De acuerdo con el calendario divulgado por la administradora, los pensionados podrán disponer de sus recursos en las siguientes fechas:

Octubre: la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre. Noviembre: la mesada ordinaria y la mesada 13 podrán cobrarse a partir del lunes 30 de noviembre.

la mesada ordinaria y Diciembre: la mesada correspondiente a este mes estará disponible desde el miércoles 30 de diciembre.

De esta manera, los beneficiarios podrán organizar sus gastos y compromisos económicos teniendo en cuenta las fechas previstas. Es importante recordar que la disponibilidad de los recursos puede depender de la modalidad de pago y de las condiciones de cada entidad financiera.

Colpensiones reiteró que el cronograma no ha sido modificado y recomendó consultar sus canales oficiales para verificar cualquier información relacionada con los desembolsos.

Gobierno asegura recursos para pagar las pensiones

Las inquietudes sobre el cumplimiento de las obligaciones pensionales también motivaron pronunciamientos de las autoridades económicas y laborales. Según la información divulgada, los ministerios de Trabajo y Hacienda señalaron que están garantizados los recursos para atender los pagos a cargo de Colpensiones durante el último trimestre del año.

La ministra de Trabajo, Natalia López, transmitió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios y aseguró que se están adelantando las gestiones necesarias para cumplir con estas obligaciones.

Por su parte, Colpensiones insistió en que no se han establecido cambios en las fechas de pago de las mesadas ni en las demás prestaciones reconocidas por la administradora.

¿Qué es la mesada 13 y quiénes tienen derecho a recibirla?

La mesada 13 es una prestación económica adicional que, por regla general, equivale a una mensualidad de la pensión. También se conoce como prima de Navidad porque se entrega al finalizar el año y representa un ingreso adicional para los beneficiarios que cumplen los requisitos legales.

Este pago está contemplado en la legislación pensional colombiana y puede corresponder a personas que reciben pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada prestación.

Para quienes tienen derecho a esta mesada, el desembolso representa un apoyo económico para cubrir gastos habituales de fin de año, como alimentación, servicios públicos y compromisos familiares.