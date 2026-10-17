¿Cómo evitar fraude a la hora de obtener su SOAT digitalmente?: siga estas recomendaciones

Para poder transitar con algún vehículo en territorio colombiano, cada propietario debe tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así la persona tenga más vehículos, debido a que la póliza se asigna a cada automotor registrado independientemente.

Al momento de renovar o comprar un nuevo seguro de manera digital, es importante rectificar en qué plataforma web o sitio se va a efectuar la compra, debido a que en diferentes oportunidades personas han caído en falsos sitios que suplantan la identidad de aseguradoras que legalmente expiden el seguro.

Actualmente, las personas tienen diferentes formas de comprobar la autenticidad del seguro adquirido, de modo que sea más eficiente la validación y vigencia.

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¿Cómo verificar si el SOAT es legal?

Los ciudadanos pueden realizar este proceso mediante la página del RUNT o la app SOAT virtual, donde, al ingresar la placa del vehículo y el número de identificación del propietario, las plataformas arrojarán el SOAT con las diferentes especificaciones.

De igual manera, en el sitio web oficial de la aseguradora que emitió el seguro se podrá verificar que el seguro es vigente y cuenta con toda la descripción pertinente del automotor.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de comprar el SOAT digitalmente?

Las autoridades recomendaron desconfiar de ofertas sospechosas en el sentido de que la supuesta entidad ofrezca precios muy por debajo de lo que establece la tarifa vigente del SOAT; de la misma manera, desistir de continuar con el trámite al recibir llamadas de asesores que insisten en completar el pago.

Otra recomendación importante al momento de confirmar el pago es rectificar el destinatario al que va la consignación, de modo que, si aparecen nombres de personas que funcionan como terceros o intermediarios y no al nombre de la entidad oficial, es importante descartar el proceso.

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¿En qué páginas o sitios oficiales puede obtener el SOAT?

Estos algunos sitios y portales que expiden el SOAT con todos los requerimientos legales:

Nequi (Intermediario) En la sección de servicios se dirige a SOAT.

(Intermediario) En la sección de servicios se dirige a SOAT. Grupo R5 (Intermediario)

(Intermediario) Seguros del Estado S.A. (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) La Previsora Seguros S.A. (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) SOAT Mundial (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) SURA seguros (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) AXA Colpatria (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) Fincomercio (intermediario)

(intermediario) Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. (Sitio Oficial)

Los intermediarios trabajan en alianza con otras compañías de seguros que facilitan el proceso en la adquisición del seguro.

¿Qué sucede si no cuenta con el SOAT en el momento de un accidente?

Normalmente, el propietario o conductor que se encuentre involucrado en un accidente y sea el responsable del siniestro vial, con la ayuda de este seguro, puede cubrir económicamente los gastos para valorizar la salud integral de las personas afectadas, de manera que se responda legalmente ante lo sucedido.

Si en el momento el propietario o conductor que se encuentre a cargo del automotor no cuenta con el SOAT, deberá responder económicamente con sus propios recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que cobrará lo correspondiente en gastos en la valorización de los afectados.

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